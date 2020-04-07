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Подборка самых интересных фото со съемок «У каждого своя ложь»

07.04.2020

Что только ни происходило на съемочной площадке нового сериала «У каждого своя ложь». Мы уже рассказывали, какие курьезные ситуации произошли в самом разгаре съемочного процесса. Сейчас предлагаем вам окунуться в телевизионную атмосферу и на пару минут стать маленькой частью съемочной команды «У каждого своя ложь».

Сериал, который обязательно вас затянет этой весной, заинтересовывает даже названием – «У каждого своя ложь». С понедельника по четверг в 20:15 мы увидим 12-серийную мелодраму, которую снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко.

Как он сам сказал в интервью читателям сайта телеканала СТБ, он заставит всех смотреть сериал «У каждого своя ложь». 

«А как же?! У нас такие классные актеры, у нас будет хорошая музыка, у нас  потрясающая, увлекательная история!»

Если говорить о курьезных ситуациях, то Анатолий Матешко не скрывает, что во время съемок их было очень много. Например, оператор чуть не утонул в бассейне:

«Недавно о нас приехали снимать репортаж, и оператор во время работы упал… в бассейн! Но он упал таким образом, что сам пошел под воду, а камера осталась наверху (улыбается. — Прим. ред.)».

Если пристально посмотреть на фото со съемок сериала, можно сразу понять, что процесс был действительно безбашенным! Сотни людей в команде, эмоциональные актеры и… виски в кадре! 

Фото – IVORY films

Смотрите 12-серийную мелодраму «У каждого своя ложь» с понедельника по четверг в 20:15!

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