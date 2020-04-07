Новые ограничения карантина: как себя вести, чтобы не влепили штраф

Цена игнорирование карантина — это ваше здоровье, а еще — штраф. Отныне полиция имеет право попросить ваши документы, если вы находитесь на улице. Более того, если вы обязаны находиться на самоизоляции, то можете получить штраф. Как себя вести, чтобы не подвергаться опасности? Следует ли выходить дышать воздухом? Больше о новых карантинных методах узнавали в программе «Вікна-новини».

Медицинская обозреватель Ирина Заславец в выпуске программы «Вікна-новини» рассказала, как выходить на улицу, чтобы придерживаться всех установленных правил карантина. Каждый может стать нарушителем, если не будет выполнять указаний государства и подвергнет окружающих опасности. Поговорив с юристами, Ирина вывела необходимые правила.

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Во-первых, нельзя выходить из дома без маски. Введен обязательный масочный режим в общественных местах. На остановках, в транспорте, медицинских учреждениях, подъездах, церквях и просто среди улиц нельзя находиться без маски.

Во-вторых, выходя из дома необходимо взять паспорт или водительское удостоверение.

В-третьих, нельзя передвигаться вдвоем, за исключением, если с вами дети.

В-четвертых, дети до 14 лет не могут находиться на улице без сопровождения взрослых.

Куда ходить, если закрыты спортивные и детские площадки, скверы и парки?

Пропуском в парк может стать домашнее животное. Однако выгуливать его может только один человек.

Более того, к домашним животным относятся не только собаки, но и кошки, грызуны. Поэтому вполне возможно, что скоро в парке появятся владельцы таких любимцев.

Чем еще можно объяснить свое передвижение по парку? Служебной необходимостью или дорогой в продуктовый магазин. Ведь юридически отделить прогулку от делового перехода — невозможно. Однако если после админпротокола и решение суда вас будет признано виновным, то грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

«Впервые в истории независимости у нас вводится общий карантин. И вообще это первый планетарный карантин. Сейчас и государство, и общество должны руководствоваться здравым смыслом. Только совместными усилиями мы можем преодолеть ситуацию», — комментирует адвокат Максим Костецкий.

То, что касается пожилых людей: если вам от 60 лет, то выйти можно только по вышеуказанным пунктам.

И помните, чем меньше мы будем искать лазейку в законодательстве, тем больше получим шансов на завершение карантина и победу над пандемией!



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.