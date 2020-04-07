«Неймовірна правда про зірок» выпуск 2: Насколько хорошо Виктор Павлик знает свою невесту
В 1994 году песня Виктора Павлика «Ти подобаєшся мені» становится лучшей лирической песней Украины. И только через год на свет появилась главная фанатка исполнителя ‒ Екатерина Репяхова. Именно рад нее Виктор Павлик разорвал отношения со своей женой. Однако молодую невесту постоянно критикует общественность, обвиняя в неискренности и отношениях по расчету. Чтобы развеять эти сомнения ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, насколько хорошо пара знает друг друга. Детальнее читайте в материале
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Какое блюдо не любит Виктор?
Катя: Например, замороженные креветки.
Виктор: У меня нет такого, чтобы я что-то не ел. Я люблю как макароны, так и авокадо, как помидоры, так и огурцы.
Какой самый дорогой подарок вам сделал Виктор?
Катя: Самый дорогой подарок, это то, что Виктор выбрал меня и кардинально изменил свою жизнь.
Виктор: (после долгих раздумий ‒ прим. ред.) Машину?
Что Виктор поет в душе?
Катя: Ничего. Он поет в жизни и на сцене. А еще он не любит душ, а принимает ванну.
Виктор: Ничего.
Как вы называете Виктора дома?
Катя: Малыш, любчик, зая.
Виктор: Зая, малыш.
Когда вы впервые поцеловались?
Катя: 4 года назад.
Виктор: Уже через две недели после знакомства. Помню, что мы обедали в каком-то ресторане, а потом я ее привез домой и в машине мы типа поцеловались.
Какая самая худшая черта характера Кати?
Катя: Наверное, вспыльчивость. Когда Виктор пытается доказать мне свою точку зрения, я ничего не слышу. Мне нужно хотя бы полдня, чтобы успокоиться.
Виктор: Она заводится с полуоборота и накручивает себя.
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Какой у Кати размер обуви?
Катя: 37.
Виктор: 37.
Когда день рождения у ее мамы?
Катя: 1 сентября. Он это знает, он ответит.
Виктор: 1 сентября.
Что она выберет: чай или кофе?
Катя: Кофе. Однозначно. И он это знает.
Виктор: Кофе. Но чай она также любит. В первой половине дня и, особенно, утром, кофе. А потом чай.
Какую вашу песню Катя любит больше всего?
Катя: «Я живу в раю».
Виктор: «Я живу в раю».
Как Виктор подписанный у вас в телефоне?
Катя: ВП.
Виктор: Любимый.
А как вы у него?
Катя: Катя Репяхова.
Виктор: Катя Репяхова.
Кто дольше собирается?
Виктор: Наверное, я. Пока душ, пока почистить зубы, пока собраться. Нужно хотя бы полчаса.
Катя: Он.
Кто главный в семье?
Катя: Он, конечно.
Виктор (улыбается ‒ прим. ред.) Это интересно… Я? Я думаю, что Катя. По крайней мере я пытаюсь сделать все так, чтобы Катя почувствовала, что она главная.
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