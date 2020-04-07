«Неймовірна правда про зірок» выпуск 2: Насколько хорошо Виктор Павлик знает свою невесту

В 1994 году песня Виктора Павлика «Ти подобаєшся мені» становится лучшей лирической песней Украины. И только через год на свет появилась главная фанатка исполнителя ‒ Екатерина Репяхова. Именно рад нее Виктор Павлик разорвал отношения со своей женой. Однако молодую невесту постоянно критикует общественность, обвиняя в неискренности и отношениях по расчету. Чтобы развеять эти сомнения ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили проверить, насколько хорошо пара знает друг друга. Детальнее читайте в материале

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Какое блюдо не любит Виктор?

Катя: Например, замороженные креветки.

Виктор: У меня нет такого, чтобы я что-то не ел. Я люблю как макароны, так и авокадо, как помидоры, так и огурцы.

Какой самый дорогой подарок вам сделал Виктор?

Катя: Самый дорогой подарок, это то, что Виктор выбрал меня и кардинально изменил свою жизнь.

Виктор: (после долгих раздумий ‒ прим. ред.) Машину?

Что Виктор поет в душе?

Катя: Ничего. Он поет в жизни и на сцене. А еще он не любит душ, а принимает ванну.

Виктор: Ничего.

Как вы называете Виктора дома?

Катя: Малыш, любчик, зая.

Виктор: Зая, малыш.

Когда вы впервые поцеловались?

Катя: 4 года назад.

Виктор: Уже через две недели после знакомства. Помню, что мы обедали в каком-то ресторане, а потом я ее привез домой и в машине мы типа поцеловались.

Какая самая худшая черта характера Кати?

Катя: Наверное, вспыльчивость. Когда Виктор пытается доказать мне свою точку зрения, я ничего не слышу. Мне нужно хотя бы полдня, чтобы успокоиться.

Виктор: Она заводится с полуоборота и накручивает себя.

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Какой у Кати размер обуви?

Катя: 37.

Виктор: 37.

Когда день рождения у ее мамы?

Катя: 1 сентября. Он это знает, он ответит.

Виктор: 1 сентября.

Что она выберет: чай или кофе?

Катя: Кофе. Однозначно. И он это знает.

Виктор: Кофе. Но чай она также любит. В первой половине дня и, особенно, утром, кофе. А потом чай.

Какую вашу песню Катя любит больше всего?

Катя: «Я живу в раю».

Виктор: «Я живу в раю».

Как Виктор подписанный у вас в телефоне?

Катя: ВП.

Виктор: Любимый.

А как вы у него?

Катя: Катя Репяхова.

Виктор: Катя Репяхова.

Кто дольше собирается?

Виктор: Наверное, я. Пока душ, пока почистить зубы, пока собраться. Нужно хотя бы полчаса.

Катя: Он.

Кто главный в семье?

Катя: Он, конечно.

Виктор (улыбается ‒ прим. ред.) Это интересно… Я? Я думаю, что Катя. По крайней мере я пытаюсь сделать все так, чтобы Катя почувствовала, что она главная.

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