Настя и язык: эксклюзивная подборка забавных кадров проекта «Холостяк»-10
07.04.2020
Близится экватор романтического проекта «Холостяк»-10. Участниц остается все меньше, а Максу удается каждую узнавать получше. На 5 неделе состоялось индивидуальное свидание Насти, которое завершилось поцелуем. Соперницы не стали мелочиться и выдвинули свои версии. Всему виной язык Насти. Почему? Смотрите эксклюзивную и забавную подборку в материале.
«Настя у нас воплощение сексуальности. Это она так думает», — комментируют девушки.
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Video: Настя и язык: эксклюзивная подборка забавных кадров проекта «Холостяк»-10Эксклюзивное видео проекта Холостяк 10 сезон с 5 выпуска. Смотрите видео нарезку с участницей Холостяк 2020 Настей
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