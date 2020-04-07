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Модные прически на короткие волосы 2020: тренды на весь год

07.04.2020

С трендами стрижек на короткие волосы 2020 вы уже могли ознакомиться. Но что насчет причесок и укладок? Если вы думаете, что вариантов не так уж и много, – мы готовы доказать вам обратное! К вашему вниманию мы подготовили топ модных причесок на короткие волосы 2020.  

Короткая длина волос ни в коем случае не делает перечень вариантов причесок скудным и однообразным. Заколки, ободки, платки, банданы, косички – все это вы можете использовать, комбинировать и сочетать для создания неповторимой и идеально подходящей вам прически на короткие волосы.

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Прически на короткие волосы 2020: косички и колоски 

Для обладательниц укороченного каре и стрижки боб существует уйма вариантов плетений. Но если у вашего варианта стрижки есть длинная челка – также прекрасно подойдет. Аккуратно собранные пряди в минималистический небрежный колосок всегда выглядят модно и свежо. 

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Прически на короткие волосы 2020: укладка и эффект мокрых волос

Ничто не помешает даже со стрижкой пикси сделать аккуратную укладку. При помощи любого стайлера, пенки, лака, геля, глины и т. д. вы сможете уложить и освежить ваш образ. А если длина позволяет сделать эффект мокрых волос – вообще прекрасно. Будь то небрежная укладка или зачесанные назад “мокрые” локоны челки – вы точно будете выглядеть модно.

Прически на короткие волосы 2020: заколки и ободки

Прекрасным дополнением к вашему образу на короткие волосы может стать аккуратная невидимка, красивая массивная заколка или же контрастный ободок. Эти аксессуары не требуют особой длины. Вы всегда сможете комбинировать и сочетать заколки между собой, создавая все новые и новые образы. 

Прически на короткие волосы 2020: платки и банданы

Элегантно завязанный платок или бандана также смогут дополнить и освежить ваш образ. В зависимости от цвета, типа ткани и фасона вы всегда сможете выглядеть стильно и по-новому каждый день. А если вы научитесь разным техникам завязывания этих чудо-аксессуаров – тогда стильная прическа на короткие волосы вам гарантирована. 

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