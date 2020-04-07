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Кого судьи назовут победителем «МастерШеф. Профессионалы»-2?

07.04.2020

После 6 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2 стали известны имена 14-ти лучших шеф-поваров Украины. Участникам приходится постоянно креативить и выходить за рамки привычных стандартов. Кухня проекта постепенно превращается в кулинарное поле битвы за первенство. Редакция STB.UA предлагает вам сделать свой прогноз, кто же из шеф-поваров станет победителем второго сезона «МастерШеф. Профессионалы»! Голосуйте!

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