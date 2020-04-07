Как изменилась работа редакции программы «Вікна-новини» на СТБ

Работа редакции программы «Вікна-новини» на СТБ изменилась вкорне. Часть работников перешла на дистанционную форму работы, часть — продолжает выезжать по необходимости. Большинство сюжетов, конечно, посвящены теме COVID-19, которая изменила жизни людей. Однако для наполнения выпуска хватает и других тем. «Вікна» делают все необходимое, чтобы каждый украинец был проинформирован о том, что происходит в стране и мире.

Все выезды корреспондентов и других членов команды организованы таким образом, чтобы сотрудники были доставлены на работу, а по завершению — домой. На входе на предприятие обязательная проверка температуры. Благодаря действиям руководства работники обеспечены санитайзерами. Во время выезда имеют с собой перчатки и маски.

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Редактор новостей Евгения Мотрич:

«Корреспонденты работают через день, выводим 4—5 человек ежедневно в офисе и на съемках, остальные журналисты работают удаленно из дома. Много есть ограничений, перестали ездить в места, где есть высокая вероятность подхватить коронавирус (например, больницы). Многих экспертов приходится записывать по скайпу. На съемках — в масках, перчатках, с дезинфектором».

Корреспондент «Вікна-новини» Эмма Антонюк:

«Моя работа — это в первую очередь контакты с людьми. Теперь все контакты свелись к окошку с изображением в скайпе. Это сложно. Это необычно. Это не то, что живое общение. Привыкаем и надеемся, что вскоре все образуется и все будем жить, как раньше. Выезд на съемки — в редких исключениях. Как правило, это съемки под открытым небом в маске и перчатках. Темы сюжетов в основном о коронавирусе. Мы не забываем об экономике, политике, ООС. Но все, что происходит, так или иначе зависит от ситуации, в которой мы оказались из-за COVID-19. Часть журналистов работает дома. Часть — в редакции. Затем меняемся».

Корреспондент «Вікна-новини» Ирина Заславец:

«Изменилось все. Большая часть коллектива работает дистанционно. Журналистов разделили — один день в офисе, один — из дома. Все темы — вокруг коронавируса. Но хуже всего то, что мы, рассказывая о нем, не можем попасть в сам эпицентр — нам запрещено подвергаться опасности, то есть, ездить в больницы. Я, конечно, понимаю, почему так, но непосредственного присутствия не хватает. Мы больше не снимаем дома у героев наших сюжетов, записываем их только на улице, а еще лучше — по скайпу. Вообще, так много интервью через интернет, как сейчас, — я в жизни не писала. Непосредственно для меня коронавирус означает, что моя тема — трансплантация — стала на паузу, ведь в Украине остановлены все плановые операции. Я не могу поехать, к примеру, во Львов, где последний месяц начали ее активно развивать. Ощущение связанных рук. Очень хочется, чтобы это завершилось как можно быстрее. «Корона такси» — это так я назвала свой автомобиль. С момента объявления карантина вожу на нем коллег на работу, также несколько дней подвозила врачей, ведь они не могут остаться дома. Сейчас вместе с друзьями и единомышленниками пытаемся наладить централизованный подъезд медработников».

Также Ирина начала записывать блог для сайта ICTV о жизни столицы на карантине.

Корреспондент «Вікна-новини» Борис Сачалко:

«Работы на дому бояться не надо. Это на самом деле главный месседж настоящего. Это точно не так страшно, как заболеть коронавирусом (улыбается. — Прим. ред.). Главное — иметь желание. Наибольший вызов, на мой взгляд, перед людьми старшего возраста, которым нужно понять, как дистанционно соединяться с рабочим компьютером благодаря специальным программам. Это не сложно, это могут объяснить технические специалисты.

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Важно организовать рабочее место. Важно установить правила с детьми. Важно составить график работы.

Но еще очень важно изменить подход к работе. Сейчас у нас в новостях активно внедряется практика записи героев и материала по скайпу. Для того, чтобы минимально контактировать со спикером, особенно, если запись комментария предполагается в помещении. Можно просить комментатора, чтобы он снял видеоматериал самостоятельно. Сейчас процесс налаживается, как он будет работать — говорить рано, потому что нужно выработать алгоритмы, понятные для всех — и для редакции, и для комментаторов. Но это вопрос времени. Я знаю, что редакции по всему миру медленно, но уверенно, переходят именно на такую ​​форму работы. Маски, метровые «удочки» для микрофонов, чтобы не подходить к спикеру, микрофоны в пакетах — это теперь обычное дело для медиа.

Полностью работать дома для журналиста — можно, но сложно. Есть такая поговорка — «волка ноги кормят», так вот она о журналисте (улыбается. — Прим. ред.). Корреспонденты, которые работают дистанционно, помогают редакции с небольшими формами материалов. Такие короткие сюжеты можно написать и дома, дома можно и смонтировать. Вместе с тем, редакция продолжает работать. Но количество журналистов, которые работают «на выезде», сократилось».

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