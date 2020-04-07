Ирина Билык отпраздновала юбилей ‒ 50 лет!

Известная украинская исполнительница Ирина Билык отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 50 лет. Подробнее читайте в материале.

Известная украинская исполнительница Ирина Билык отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 50 лет. Однако Ирина не только принимала поздравления в этот день, но и сама сделала огромный подарок своим поклонникам. Так, на своей странице в Instagram певица сообщила, что выпустила специальный юбилейный альбом «Ирина Билык-50».

«Это мой мир, это мой день, это моя жизнь, это мой юбилей! А это мой сюрприз для вас: юбилейный альбом «Ирина Билык-50», ‒ написала певица.

Альбом уже доступен на всех цифровых площадках, а также на CD.

Редакция сайта STB.UA искренне присоединяется к поздравлениям и желает Ирине Билык бесконечного счастья и крепкого здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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