Что посмотреть на карантине: Топ-5 от Эктора Хименеса-Браво

Если у вас во время карантина уже начинается кинематографический кризис, то не спешите впадать в депрессию, ведь у нас есть, что вам предложить. Неизменный судья «МастерШеф. Профессионалы» и гуру кулинарного искусства Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой шедевров из мира кино. Топ-5 от Эктора, что посмотреть на карантине – читайте в материале.

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Flavorful Origins

С английского название переводится как «ароматные источники». Это телевизионный документальный сериал от Netflix на мандаринском языке, состоит из 20 частей. Фильм исследует кулинарные тайны Китая и различные способы приготовления пищи и кухни с родными азиатскими ингредиентами из регионов Хаошань и Юньнань.

The Good Place / В лучшем мире

«В лучшем мире» – американский комедийный телесериал, созданный Майклом Щуром. Телеканал NBC заказал первый сезон с 13 эпизодов в августе 2015 года. Главные роли исполняют Кристен Белл и Тед Дэнсон. Весь сериал сосредоточен на менеджере по продажам, Элеонор Шеллстроп, всю жизнь была не очень хорошим человеком.

Ножи наголо

«Ножи наголо» – американская неонуарная черная детективная кинокомедия 2019 сценариста и режиссера Райана Джонсона. Фильм является современным детективным романом о расследовании убийства. Лента рассказывает о неудачном семейное собрание, которое нарушает смерть главы семьи, что становится причиной ведения следствия.

Ирландец

Американский драматический фильм режиссера Мартина Скорсезе по сценарию Стивена Заилляна, основанном на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. Фильм рассказывает о деятеле профсоюзов и мафиози Фрэнке Ширана по кличке «Ирландец», на счету которого гибель двадцати пяти гангстеров, в том числе знаменитого профсоюзного деятеля Джимми Хоффа.

«МастерШеф. Профессионалы»-2

В 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2, который состоялся 4 апреля, 15 лучших шефов страны снова столкнулись в кулинарном поединке. Как всегда, их ждал совершенно новый уровень сложности задач. Участники столкнулись с настоящим проклятием блюда «крокембуш». Не пропустите 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 11 апреля в 19:00 на телеканале СТБ!

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