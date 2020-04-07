Что почитать на карантине: топ книг от Татьяны Высоцкой

Ведущая программы «Вікна-новини» и ток-шоу «Таємниці ДНК» призывает всех оставаться дома. Это время можно прекрасно провести в кругу родных, а также уделить внимание себе и своему развитию. Возьмитесь за те книги, которые давно хотели прочесть. А если не знаете, чем разнообразить литературный лист, то ознакомьтесь с подборкой от Татьяны Высоцкой.

Карантин — это возможность спрятаться за книжкой. Так считает Татьяна Высоцкая. Ранее ведущая признавалась, что особенно счастлива, когда ее дети дочитывают очередное литературное произведение и беруться за новое.

Сама Татьяна уже успела дочитать то, на что ранее не хватало времени: «Дочитала «Книгу прощаний» В. Рафеенка, уже дочитываю «Остаток дня» К. Ишигуро, которая меня давно ждала, следующая — «В другие времена» С. Моргенштерн. Такого темпа давно не было, спасибо, карантин. Сейчас замешаю домашний хлеб с отрубями и льном. В планах — лазанья, карбонара и банош. Едва держусь не печь пироги, ведь будет беда! Берегите себя!»

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Список литературы от Татьяны Высоцкой:

Все произведения Кадзуо Ішіґуро, Кейта Аткінсона, Джона Роберта Фаулза – можно читать любую книгу, ведь эти авторы — прекрасные мастера.

Также ведущая рекомендует новые книги Сергея Жадана. Но если вы не знакомы со старыми, то смело берите к ознакомлению!

А также книга Софии Андрухович «Амадока».

Главное, #залишайсявдома и #всебудедобре

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