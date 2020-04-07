«Акушерка»: биография Ольги Морозовой

Ольга Морозова – украинская актриса кино и театра, а также педагог по актерскому мастерству. Совсем скоро зрители телеканала СТБ смогут насладиться фантастической игрой профессионала в новом сериале «Акушерка». Читайте биографию Ольги Морозовой прямо сейчас!

Актерское профессиональное образование Ольга Морозова получила на театральном факультете в Академии искусств ВГАИ, где училась с 2000 по 2005 год. Куратором курса у Ольги был профессор Надточиев Сергей Александрович.

На театральной сцене Ольга дебютировала в 2005 году в ТЮЗе (до 2008 года), а также параллельно работала в молодежном театре (2005-2008). С 2008 по 2013 год актриса Ольга Морозова играла на сцене Киевского Свободного театра. В кино Ольга дебютировала в 2010 году в многосерийном детективе «По закону» (25 серия), где исполнила роль Вики. В 2012 году работала педагогом по сценической речи в «Школе Останкино» (при киностудии Довженко в Киеве).

Фильмография актрисы на сегодня состоит из 50 кинопроектов. В 2019 году телезрители могли увидеть талантливую и востребованную актрису в десяти разных полнометражных фильмах и сериалах. Это такие проекты, как «Без колебаний», «Вскрытие покажет», «Встреча одноклассников», «Другая жизнь Анны», «Зоя», «Капитанша»-2, «Маркус», «По разным берегам», «Слуга народа-3. Выбор» и «Тайная любовь».

Сегодня Ольга не только занимается актерской деятельностью, но и преподает в театре-студии «Образ» и «UFS». Артистка имеет опыт озвучивания не только полнометражных и анимационных фильмов, но и рекламы на радио. Известно, что актриса – замужем. Ее супругом является Анатолий Шмаргун (1969 года рождения) – украинский музыкант, актер и композитор.

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