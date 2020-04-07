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10 книг по психологии и самопознанию: подборка от участницы «Холостяк»-10 Ани

07.04.2020

Время, проведенное на карантине в самоизоляции, можно и нужно проводить с пользой! Самая творческая участница романтического реалити «Холостяк»-10 Аня, которая впечатлила Макса на Первой вечеринке подарком в виде собственной картины, поделилась в социальной сети подборкой книг по психологии и самопознанию. Холостячка убеждена, что они помогут каждой женщине раскрыться, полюбить и понять себя, а также – осознать свою силу.

«Я не устану пропагандировать культ женщины. И сейчас идеальное время для того, чтобы прокачать себя», – написала Аня в Instagram.

10 книг по психологии и самопознанию

  1. Лиз Бурбо – «Пять травм, которые мешают быть самим собой».
  2. Хелен Анделин – «Очарование женственности».
  3. Нина Брокманн – «Viva la vagina».
  4. Тамрико Шоли – «Внутри женщины» и «Внутри мужчины».
  5. Михаил Лабковский – «Хочу и буду».
  6. Марк Мэнсон – «Тонкое искусство пофигизма».
  7. Дэн Вальдшмидт – «Будь лучшей версией себя».
  8. Джон Грэй – «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
  9. Ирина Хакамада – «Дао жизни».
  10. Шерил Сэндберг – «Включайся!».

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А как будут развиваться отношения Ани с Максом – смотрите в романтическом реалити «Холостяк»-10 на СТБ уже в эту пятницу, 10 апреля в 19:00. 

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