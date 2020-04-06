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Выходные дни на Пасху в 2020 году в Украине: сколько будем отдыхать

06.04.2020

Ежегодно православные христиане отмечают Пасху. Этот праздник относится к «переходящим», дата которого меняется каждый год. А соответственно и выходные. Поэтому украинцев интересует, сколько будут отдыхать в апреле и какие выходные дни на Пасху 2020 года.

пасха 2020

В 2020 году православная Пасха выпадает на 19 апреля. Согласно украинскому законодательству, если праздник выпадает на воскресенье, следующий за ним понедельник объявляется нерабочим днем. Это значит, что в 2020 году украинцы будут отдыхать 18, 19, 20 апреля — субботу, воскресенье и понедельник.     

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Отметим, что графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ, окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.

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