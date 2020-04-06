Школу онлайн в шутку называют задачей со звездочкой, то есть усложненной. За время карантина родители разделились на два лагеря: одни радуются учителям, которые продолжают обучать дистанционно, а другие — в отчаянии, ведь обучение отныне на их плечах. С сегодняшнего дня стартуют онлайн-уроки для 5—11 классов от лучших учителей страны. Где их смотреть — узнайте в материале.

Безусловно, с историей и литературой все понятно. Однако как быть с интегралами и химическими формулами? Продолжать изучать все дисциплины необходимо, а вот как делать это дистанционно — вопрос. И если есть учителя, которые добросовестно присылают видеоуроки, то некоторым родителям остается бить тревогу. Ведь некоторые столкнулись с проблемой отсутствия методики и системности обучения.

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Поэтому в Украине осуществили неслыханный шаг в сфере образования. С 6 апреля стартовали онлайн-уроки. Весь учебный процесс будет сконцентрирован на телеканалах. Лучшие педагоги записали уроки по различным дисциплинам, а вот чтобы смотреть было интереснее — привлекли звезд.

Все уроки стартуют с 10:00 утра в будние дни.

Домашнее задание — будет, а вот контрольные — нет.

Среди телеканалов есть и канал StarLightMedia — M1. Здесь будут транслироваться уроки для 11-классников.

Уроки можно будет повторно посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Каналы, транслирующие уроки онлайн

5 класс — Плюс-Плюс и 112 Україна

6 класс — ZOOM и News One

7 класс — ZIK

8 класс — Індиго и УНІАН

9 класс — Рада и UA:Культура

10 класс — UA:Перший

11 класс — М1



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