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В проекте «Супермама» примет участие известный фуд-блогер

06.04.2020

Сегодня, 6 апреля, на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супермама». В первом выпуске за почетное звание Супермамы будет бороться известная украинская фуд-блогер. Детальнее читайте в материале.

супермама

В первом выпуске нового психологического реалити «Супермама» примет участие известная фуд-блогер Настя blondy_house. Девушка раньше работала в банке, но с рождением дочки Мальвины кардинально изменила свою жизнь. Настя посвящает все свое свободное время малышке, а в перерывах готовит вкусную еду и делится рецептами в своем блоге в Instagram. 

За жизнью горячей «Барби-мамы» следит более 10 тысяч подписчиков. И там есть, на что посмотреть: откровенные фото, рецепты и пикантные подробности из жизни «сладкой» блогерши никого не оставят равнодушным.

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Но удастся ли «Барби-маме» получить почетное звание Супермама? И почему эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев обвинит Анастасию в том, что она ‒ абсолютно некомпетентная мама? Смотрите подробнее в 1 выпуске!

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