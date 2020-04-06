Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от известного украинского режиссера Анатолия Матешко (производство IVORY films ). С понедельника по четверг в слоте «СТБ сериал» зрители будут следить за судьбой Лизы Лапшиной, чья размеренная жизнь кардинально меняется после загадочного исчезновения супруга.

Акушерка Лиза всю жизнь живет с аномальным сердцем, по условиям мужа. Она питается по спискам врачей, принимает разные лекарства, и не может рожать детей. Лиза очень сильно любит своего мужа Алексея, который внезапно узнает, что от него беременна одна актриса.

Но чем закончится история Лизы и Алексея? Расскажет ли он о беременности любовницы своей жене? Смотрите в 1 и 2 сериях «У каждого своя ложь» на телеканале СТБ.

Video: «У каждого своя ложь»: что произойдет в 1 и 2 сериях (анонс) Сериал У каждого своя ложь — 1, 2 серии на сайте СТБ уже 06.04.2020. О чем сюжет первой и второй серий сериала У каждого своя ложь

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