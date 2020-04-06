Сегодня, 6 апреля, в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы: «Барби-мама», эко-мама, одинокая мама и мама-педагог. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева на знакомстве? В первом выпуске участницы будут оценивать фуд-блогера, которая называет себя «зефирной Барби-мамой». Детальнее читайте в материале.

В первом выпуске участницы будут оценивать «Барби-маму». Они поставят оценки по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Однако не все мамы останутся довольны методами воспитания мамы фуд-блогера Насти (blondy_house). Более того, некоторые нюансы просто повергнут в шок соперниц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В 1 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

Какие участницы будут сражаться за звание Сумермама?

Почему питание маленькой дочери «Барби-мамы» вызвало шок у соперниц?

Как отреагируют участницы, когда узнают, кем работала до декрета «Барби-мама»?

За что Дмитрий Карпачев назвал «Барби-маму» некомпетентной?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 1 выпуск проекта от 06.04.2020 Супермама 1 выпуск: Барби-мама, эко-мама, одинокая мама и мама-педагог. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева на знакомстве

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