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«Супермама»: чем заинтересует зрителей 1 выпуск проекта от 06.04.2020

06.04.2020

Сегодня, 6 апреля, в 18:00 на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы: «Барби-мама», эко-мама, одинокая мама и мама-педагог. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева на знакомстве? В первом выпуске участницы будут оценивать фуд-блогера, которая называет себя «зефирной Барби-мамой».  Детальнее читайте в материале. 

супермама

В первом выпуске участницы будут оценивать «Барби-маму». Они поставят оценки по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. Однако не все мамы останутся довольны методами воспитания мамы фуд-блогера Насти (blondy_house). Более того, некоторые нюансы просто повергнут в шок соперниц. 

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В 1 выпуске проекта «Супермама» вы узнаете:

  • Какие участницы будут сражаться за звание Сумермама?
  • Почему питание маленькой дочери «Барби-мамы» вызвало шок у соперниц?
  • Как отреагируют участницы, когда узнают, кем работала до декрета «Барби-мама»?
  • За что Дмитрий Карпачев назвал «Барби-маму» некомпетентной?

Video: «Супермама»: чем заинтересует зрителей 1 выпуск проекта от 06.04.2020

Супермама 1 выпуск: Барби-мама, эко-мама, одинокая мама и мама-педагог. Кто из участниц поразит Дмитрия Карпачева на знакомстве

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