Для вдохновения во время карантина предлагаем ознакомиться с подборкой сериалов, премьера которых запланирована на 2020 год. В нашем материале ‒ перечень лучших сериалов 2020 года, которые нельзя пропустить.

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«У каждого своя ложь»

Дата выхода сериала: 6 апреля 2020

Лиза – талантливый врач-гинеколог. Она помогает испытать радость материнства даже тем женщинам, которые уже отчаялись родить ребенка. А вот сама Лиза из-за врожденной болезни сердца матерью стать не может. Они с супругом смирились с этим и нашли смысл жизни в работе: Лиза строит карьеру, у Алексея дела в бизнесе тоже идут очень хорошо. Но неожиданно все переворачивается с ног на голову – Алексей уезжает в командировку, наутро Лиза узнает, что машину супруга нашли в реке, а его тело не удалось обнаружить.

В этот непростой период Лиза знакомится с амбициозной и эффектной актрисой Мартой. Чем больше они общаются, тем яснее становится, что их встреча не случайна – жизни незнакомых ранее девушек тесно переплетены, а у исчезнувшего Алексея, судя по всему, было немало тайн.

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«Звездный путь: Пикард»

Дата выхода: 23 января 2020 года

Прекрасный сериал о Вселенной. Часть Звездного пути. Это история экс-капитана Энтерпрайза Жана-Люка Пикара. Сюжет разворачивается через 20 лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие» (2002 год). Главную роль исполняет невероятный Патрик Стюарт. Прекрасное творение искусства нельзя пропустить не только ценителям космических приключений, но и всем, кто любит приключенческий жанр.

«Властелин колец»

Дата выхода: 2020 год

«Властелин колец» ‒ самый дорогой сериал в истории, который уже стал легендой. События будут разворачиваться задолго до ключевых перипетий, которые зрители уже давно пересмотрели или перечитали в книгах. А главной героиней должна стать молодая, но сильная Элдиен.

«Шерлок»

Дата выхода: 1 января 2020 года

Настоящий детектив. Еще больше загадочных преступлений, еще более интересные истории. Дедуктивный метод во всей красе! Пятый сезон станет финальным для приключений Шерлока и Ватсона в современных условиях. Это отличная возможность пересмотреть заново предыдущие серии, чтобы до мелочей вспомнить все, что случилось с героями. Возможно, это вам пригодится, и вы быстрее гениального детектива раскроете запутанные преступления.

«Игра престолов. Длинная ночь»

Дата выхода: 2020 год

Один из лучших сериалов современности, который удивлял зрителей непредсказуемым сюжетом на протяжении пяти сезонов и разочаровал в финальном шестом ‒ «Игра престолов». Сценарий к новому сериалу написал сам Джордж Мартин. Он основан на его же книге «Пламя и кровь». События будут разворачиваться за тысячи лет до «Игры престолов». Зритель познакомится с первыми королями из династии Таргариен ‒ Эйгона I Завоевателя, который с помощью трех драконов объединил Вестерос, построил Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон. Также в сериале подробно осветят тему о Танце драконов ‒ гражданской войне за власть между Таргариенами.

«Новый Папа»

Дата выхода: 10 января 2020 года

Второй сезон популярного сериала о молодом и амбициозного Папе. По сюжету Папа Римский Ленни Белардо находится в коме, поэтому Ватикан вынужден искать замену, которая будет исполнять его обязанности. И, как говорит поговорка, свято место пусто не бывает, замену нашли очень быстро. Новым Папой стал сэр Джон Бреннокс, который принял престол и взял имя Иоанн Павел III. Однако Ленни Белардо внезапно выходит из комы. И тут начинается самое интересное…

«Шантарам»

Дата выхода: 2020 год

Сериал основан на одноименном бестселлере Грегори Дэвида Робертса. Главный герой сериала ‒ австралийский преступник Линдси, который совершает побег из тюрьмы и пытается начать новую жизнь в Индии. Молодой человек в Бомбее находит верного друга, любимую девушку… Деньги Линдси зарабатывает выдавая себя за врача. Однако это только начало захватывающей истории жизни бывшего узника… Невероятные приключения, болезненные потери, наркомания, разочарование и война ‒ это лишь небольшой перечень того, через что придется пройти Линдси…

«Викинги»

Дата выхода: 2020 год

В начале 2020 года на экраны выйдет финальный шестой сезон исторического сериала «Викинги». Это история о восстании отряда викингов под командованием Рагнара Лодброка. Как говорит легенда, именно он является потомком Бога войны – Одина. Этот сериал вошел в рейтинг лучших исторических сериалов.

«Ведьмак»

Дата выхода: 2020 год

В 2020 году ожидается премьера сериала «Ведьмак». И хотя точная дата пока неизвестна, ценители кино уже в предвкушении. В сериале пойдет речь о Геральте из Ривии – ведьмаке и охотнике на монстров, у которого вследствие мутации появились сверхспособности.

«Телохранитель»

Дата выхода: 2020 год

Съемки второго сезона картины уже в самом разгаре. В центре сюжета судьба ветерана афганской войны Дэвида Бадда, которого наняли на службу в Правительство Великобритании. Новые серии раскроют тайну о том, что стало с героем после того, как он узнал, кто виновен в убийстве министра внутренних дел Джулии Монтегю.

«Последний танец»

Дата выхода: 2020 год

Баскетбольная команда «Чикаго Буллз» – это настоящая легенда спорта. В 90-х эта команда шесть раз становилась чемпионами мира. В центре сюжета история о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и его соратниках. Планируется отснять 10 серий документального ТВ-шоу «Последний танец».

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