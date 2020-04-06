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После года ребенка нужно отучать от соски: советы Дмитрия Карпачева по воспитанию

06.04.2020

Сегодня, 6 апреля, на телеканале СТБ состоялась премьера нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В первом выпуске Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания «зефирной Барби-мамы». Что посоветовал ведущий фуд-блогеру Анастасии? Подробнее читайте в материале.

супермама

Дмитрий Карпачев был не в восторге от методов воспитания «Барби-мамы». На финальной встрече он назвал ее абсолютно некомпетентной мамой. Во время разговора он дал Анастасии несколько дельных советов.

  • Ребенок очень сильно привязывается и привыкает к соске. Чем дольше малыш будет ходить с соской, тем сложнее потом его будет отучить от этого. Уже с года ребенка можно постепенно отучать от соски, потому что в это время активно начинает развиваться речь. 
  • Приучать ребенка к горшку, конечно, надо. Действительно, малыш и сам со временем пойдет на горшок, но это может случится гораздо позже. К тому же над таким ребенком могут посмеиваться сверстники. А это, скорее всего, приведет к заниженной самооценке. 

«В современном мире все больше детей, к сожалению, идут в первый класс в подгузниках», ‒ отмечает Дмитрий Карпачев. 

  • Сюсюкаться с ребенком очень вредно, поскольку это замедляет его интеллектуальное и умственное развитие. Для того, чтобы ребенок научился правильно выговаривать слова, у него должен быть правильный пример. 
  • Ребенок не может сам понять, как правильно играть игрушками. Задача родителей ‒ показать, как это делать. Именно так и происходит интеллектуальное развитие ребенка. 

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