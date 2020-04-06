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Почему стоит посмотреть «У каждого своя ложь»: топ-5 фактов о сериале

06.04.2020

Сегодня, 6 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера «У каждого своя ложь» (IVORY films). Сериал будет выходить с понедельника по четверг. Почему нужно обязательно посмотреть сериал «У каждого своя ложь»? Читайте прямо сейчас!

  • Крутой режиссер. Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Кроме того, что он постановщик, Анатолий Матешко – популярный актер кино, телевидения и дубляжа, поэтому умеет оценить кадр с двух сторон. 
  • Захватывающий сюжет. 
  • Неожиданный финал. «Эта история меня потрясла своим неожиданным финалом», – признается режиссер Анатолий Матешко. И не зря, ведь в основе сценария – судьба двух женщин, разных по возрасту, социальной принадлежности, культурному уровню и своим убеждениям.
  • Блестящие актеры. В сериале снимаются знакомые всем нам профи: Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко и Тимур Ибраимов.
  • Живые, интересные герои. Кроме главных героев, команда проекта внедрила неоднозначных, но таких искренних персонажей! 

Смотрите сериал «У каждого своя ложь» уже с понедельника, 6 апреля, в 20:15! 

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