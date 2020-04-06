Сегодня, 6 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера «У каждого своя ложь» (IVORY films). Сериал будет выходить с понедельника по четверг. Почему нужно обязательно посмотреть сериал «У каждого своя ложь»? Читайте прямо сейчас!

Крутой режиссер. Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Кроме того, что он постановщик, Анатолий Матешко – популярный актер кино, телевидения и дубляжа, поэтому умеет оценить кадр с двух сторон.

Захватывающий сюжет.

Неожиданный финал. «Эта история меня потрясла своим неожиданным финалом», – признается режиссер Анатолий Матешко. И не зря, ведь в основе сценария – судьба двух женщин, разных по возрасту, социальной принадлежности, культурному уровню и своим убеждениям.

Блестящие актеры. В сериале снимаются знакомые всем нам профи: Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко и Тимур Ибраимов.

Живые, интересные герои. Кроме главных героев, команда проекта внедрила неоднозначных, но таких искренних персонажей!

Смотрите сериал «У каждого своя ложь» уже с понедельника, 6 апреля, в 20:15!

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