6 апреля в 20:15 мы увидим премьеру 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь». Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ талантливый постановщик рассказал целую дюжину увлекательных историй со съемок нового сериала. Читайте интервью Анатолия Матешко прямо сейчас!

Расскажите о своем сериале. В чем его особенность?

Наверное, вы знаете такое выражение «У каждого своя правда». Ну, с этим трудно спорить! Мы подумали, что мы можем увидеть, если открыть вопрос по-новому, ведь у каждого не только своя правда, но и своя ложь! Ведь если приглядеться, то у каждого человека есть своя ложь, есть то, что ему удобно скрывать, или то, что он не хочет выносить наружу. И если пристально приглядеться, то можно найти кучу интересных вещей: и смешных, и грустных, и драматичных, и трагичных, к сожалению. Это – очень увлекательное путешествие! Мы вот вместе с актерами собрались и подались в путешествие! Нам очень интересно!

А чем именно вы руководствовались в подборе актеров?

Во-первых, своими симпатиями и вкусом. Во-вторых, существуют интересы, взгляды и свои убеждения у команды. Поэтому по поводу актерского состава у нас было коллегиальное решение. По-моему, мы не ошиблись, ведь вышел очень интересный состав!

С какими трудностями вы столкнулись на съемочной площадке?

Вы знаете, когда на площадке возникают трудности – это всегда классно! Это всегда здорово, ведь это та самая возможность работать с современной драматургией, а особенные трудности у нас возникают, когда мы знакомимся с внутренним миром персонажей. Это очень интересно! Это путешествие, раскрытие вглубь и некий тренд в мировом сериальном производстве. И он, мне кажется, очень затягивает. В нем – большая перспектива, возможности, и это интереснее, чем смотреть какое-то полнометражное кино. На сериалах сейчас сидят чуть ли не все: люди самых разных профессий, социальных положений. И мне кажется, что это очень интересный путь.

А какие курьезные случаи были на площадке?

Их было много! Недавно о нас приехали снимать репортаж, и оператор во время работы упал… в бассейн! Но он упал таким образом, что сам пошел под воду, а камера осталась наверху. И он, по-моему, сейчас снимает меня (улыбается. — Прим. ред.).

Вы разрешаете актерам импровизировать в кадре?

Конечно, разрешаю! Вот сейчас мы снимали очень сложную сцену, где двое мужчин выясняли отношения. Вы же знаете, что это всегда неожиданные диалоги и резкая драматургия. Должно получится интересно! Здесь каждый делился своим опытом, мы долго разговаривали, пока актеры гримировались, мы тут разводили мизансцену — и появился общий продукт, когда все мы втроем нашли что-то общее. Каждый актер приложил что-то свое — и возникло что-то третье. Что-то совершенно неожиданное!

Сможете описать сериал тремя предложениями?

У каждого своя ложь – и это классно! Ведь не только правда увлекает человека, ложь – по-моему, гораздо интересней. Ложь – увлекательна и драматична, и местами очень смешная!

А почему зрителям телеканала СТБ будет интересно следить за этой историей? Чего нам ожидать?

Мы всех заставим смотреть этот сериал! (Улыбается. — Прим. ред.). А как же?! У нас такие классные актеры, у нас будет хорошая музыка, у нас потрясающая, увлекательная история! Жалко только, что я не могу рассказать, какая. Спойлерить еще не время, поэтому ждите хороший продукт!

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