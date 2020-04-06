6 апреля в 20:15 мы увидим премьеру 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» (производство IVORY films). Новую мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Эксклюзивно для читателей сайта телеканала СТБ талантливая актриса Ольга Павловец, которая исполнила роль врача-гинеколога, рассказала о самых интересных моментах на съемочной площадке, увлечениях за ее пределами и о любимых местах Киева.

Ольга, как вы считаете, ваша героиня Лиза в этом фильме — сильная личность или все же слабая женщина, которая нуждается в защите?

Поскольку у Лизы недуг – у нее с рождения больное сердце, то ей приходится жить в условиях определенных ограничений, ведь любой стресс, любая нагрузка могут быть губительны для нее. Но она, несмотря на все это, живет полноценной жизнью, строит карьеру, имеет прекрасный дом, мужа. Она сильная, потому что смогла приспособиться к этим условиям жизни. А с другой стороны, она слабая, потому что очень многих вещей не может себе позволить, должна каждый шаг сверять со своими возможностями. И самое главное, она — врач, работающий в гинекологическом отделении, — сама не может испытать радость материнства.

Название сериала — «У каждого своя ложь», а какая ложь у вашей героини?

Смотря что считать ложью. Я склонна думать, что здесь не идет речь о лжи как таковой, скорее это обратная сторона правды, когда просто что-то умалчивается, не договаривается. Лиза как человек, выдернутый из привычного уклада своей жизни, пытается приспособиться к этим новым реалиям и начинает паниковать, и из-за этого вынужденно идет на какую-то неправду.

Вашим экранным мужем был Дмитрий Пчела. Вы уже снимались с ним, но тогда у него была роль явного негодяя…

Да, а здесь он решил реабилитироваться (смеется. — Прим. ред.). Но его образ прописан многомерно. Мне очень нравится, что здесь у нас нет однозначно плохих и хороших. И Лиза не совсем святоша, и Алексей, которого сыграл Дима, – «непонятный» товарищ. А в том сериале — это было почти восемь лет назад — у Димы была роль просто очень отрицательная. Я даже помню ситуацию, когда мы приехали на кинофестиваль в Бердянск, пошли на рынок и возле нас выстроился живой коридор из поклонников сериала. Нам дарили рыбу, еще какие-то продукты, но больше всего досталось Диме. Женщины его отчитывали за то, что он плохо обращался с моей героиней.

Ольга, в сериале «У каждого своя ложь» с вами сыграл очень юный актер. Как вам работалось в таком тандеме?

Да, было два малыша. Одному был всего месяц, и было очень страшно брать его на руки, он такой маленький, такой крошечный! И еще был годовалый малыш по имени Орест. Мы с ним шутили, и уже даже в этом возрасте было видно, каким он будет дальше, была видна личность. Он такой кокетка, у него такой взгляд, в нем прямо чувствовалась харизма мужская. И я понимала, что веду себя с ним как взрослая женщина, на равных. Мы даже его называли Орест Тарасович, настолько он себя проявлял не как ребенок, а как взрослый.

Вы — мама двух прекрасных мальчишек. Не скучают ли они, когда приходится вас надолго отпускать на съемки?

Я скучаю по ним очень. Один раз даже старшего, Макара, привозила с собой в Киев на съемки. Мы с ним делали домашние задания, были все время на связи с учителем. Ему понравилось, потому что не надо было в школу ходить. Но потом было трудно возвращаться к занятиям.

А на съемочную площадку его с собой брали? У него еще нет актерского опыта?

Нет, да он и не стремится к этому. Хотя как-то нужно было мне записать пробы с моим киношным сыном для проекта Александра Итыгилова, и я попросила Макара мне помочь. Он, особо не напрягаясь, играя в своем телефоне, подкидывал мне текст. И, видимо, это так четко и правильно получилось, что Александр Александрович потом предлагал Макару сыграть моего сына. Но я решила, что ему это не нужно, у него нет опыта, да и это уже сложнее, чем просто пробы. И сам он интересуется другими занятиями — футболом, аналитическими играми. А вот к моментам лицедейства очень спокойно относится. Недавно на каком-то празднике в школе все одноклассники сына были в карнавальных костюмах — снежинки какие-то, был даже очень забавный мальчуган в костюме «человека-коробки». А мой же на фоне всей разномастной толпы выглядел, как спонсор мероприятия или директор, — в пиджачке, галстуке, джинсах.

А кто же тогда продолжит вашу актерскую династию?

Может, младший продолжит. Он сейчас в свои два года так активно выступает на диване, поет что-то, танцует. Очень эмоционально реагирует, переживает, очень любит «Щелкунчика». Под музыку Чайковского у него внутри происходят процессы какие-то космические, хотя он пока не может это выразить, но по его лицу я это вижу. Очень чувствительный мальчик. Но я не склоняю сыновей ни к чему специально, это должен быть их собственный выбор.

У вас сейчас нет съемок, но вы свободное время проводите здесь, не уехали домой. Как обычно проходит ваш типичный выходной?

Я человек не очень тусовочный, настолько хватает общения на площадке, что в выходной хочется отдохнуть, побыть наедине с собой. Могу гулять одна, очень люблю бродить по центру Киева, но сейчас сил нет на долгие прогулки — дохожу до Крещатика, а потом уже на такси еду домой. Есть на Подоле очень любопытное место, куда я частенько захаживаю, — ХЛАМ. Это маленький клуб, где проходят разные представления, выставки, перформансы. И есть там уютный дворик, в который можно попасть, если пройти через небольшую дверь в туалете и маленькую лестничку за ней. И там вроде нет ничего особенного — стоит картонная фигура Вертинского, лавочки, инсталляции, но почему-то мне там очень нравится, там всегда рождаются у меня какие-то интересные ощущения, фантазии, появляется энергия. Еще пишу стихи, но это нечасто, от случая, когда что-то родится и я успею записать. И еще у меня есть небольшая коллекция моих картин, правда, я это занятие сейчас забросила, последнюю картину написала два года назад, когда родился мой младший, Андрюша. Но надеюсь снова вернуться к этому.

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