Сегодня, 6 апреля, на телеканале СТБ состоялась премьера нового психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание будут бороться за звание Супермамы. В первом выпуске участницы оценили методы воспитания «зефирной Барби-мамы». Соперницы обвинили ее в том, что она абсолютно не занимается развитием своей дочери, а ведущий проекта Дмитрий Карпачев и вовсе назвал Анастасию абсолютно некомпетентной мамой. Детальнее читайте в материале.

Анастасия называет себя «Барби-мамой». До беременности женщина работала в банке, но после рождения дочки Мальвины она кардинально изменила свою жизнь. Настя посвящает все свое свободное время малышке, а в перерывах готовит вкусную еду и делится рецептами в своем блоге в Instagram.

Анастасия воспитывает свою дочь в так называемом «розовом мире». Как утверждает «Барби-мама», она безумно любит свою дочь, постоянно покупает ей игрушки, одежду и считает себя супермамой, потому что она очень «классная и няшная». А еще, как признается Анастасия, у нее самая счастливая дочь.

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Однако соперницы не разделили мнения Насти. С самого порога они нашли у «Барби-мамы» огромное количество недостатков. Участницы удивились, когда узнали, что малышка совсем не ест фрукты и овощи. Девочка питается хачапури и фаст-фудом. Масла в огонь подлила сама Настя, когда сказала, что она не кормила свою дочь грудью, потому что она предназначена только для ее мужа.

Не меньше вопросов возникло у мам-соперниц относительно интеллекта Мальвины. По их мнению, девочка отстает в развитии: она совсем не говорит, не знает животных и части тела. Вдобавок девочка не ходит на горшок, не умеет самостоятельно есть ложкой и постоянно сосет соску. Такое безответственное отношение к воспитанию возмутило всех мам. Однако сама Настя не видит в этом проблемы, потому что считает, что позже ее дочь сама всему научится.

На финальной встрече Дмитрий Карпачев также высказал мнение о том, что Настя ‒ абсолютно некомпетентная мама, которая совсем ничего не смыслит в воспитании. Но примет ли к сведению советы ведущего «Барби-мама» и что ответит на замечания? Узнайте все подробности в 1 выпуске проекта «Супермама».

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Video: Некомпетентная «Барби-мама» повергла в шок Дмитрия Карпачева Супермама 1 выпуск: Некомпетентная «Барби-мама» повергла в шок Дмитрия Карпачева. Что так сильно возмутило ведущего?

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