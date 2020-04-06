Лекарство от коронавируса: топ фейковых рецептов

Фейковых рецептов от коронавируса, которые можно найти на просторах интернета, уже огромное количество. Вылечиться от COVID-19 предлагают и имбирем, и лимоном, и перекисью водорода, и обтираниями полотенцем. В спецрубрике программы «Вікна-новини» на СТБ самые распространенные мифы развенчала специальный эксперт, экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Сейчас в нашем информационном пространстве очень много фейков. Среди них:

Имбирь лечит от коронавируса. Такое распространяют в соцсетях и СМИ. Некоторые советуют сушить имбирь и принимать натощак, другие – просто жевать. Российский врач с сомнительной репутацией Олег Торсунов говорит, что имбирь настолько мощный, что коронавирусная инфекция его боится. И хоть это бессмыслица, люди верят. Об этом говорит то, что имбирь разметают. В некоторых магазинах, где его стоимость была 199 гривен, его уже нет. Там, где есть – цены заоблачные. За полкилограмма имбиря на некоторых сайтах просят отдать полтысячи гривен. То же и с лимонами. Сейчас они дороже грейпфрутов. Килограмм – 78 гривен. А все потому, что им тоже приписали целебные свойства. По вайберу распространяются сообщения, будто лимон, сода и горячая вода – это лекарство от коронавируса. Мол, так делает весь Израиль и поэтому не болеет. На самом деле в этой стране уже около 8 тысяч больных. Еще одно чудо-средство – перекись водорода. Некоторые советуют капать ее в нос. Врач Евгений Комаровский говорит: «Не ведитесь на это шарлатанство. Используйте перекись водорода по прямому назначению. Это дезинфицирующее средство, это добавка в санитайзер». Еще один фейк – обертывание горячим полотенцем. Мол, согревая легкие, вы убиваете вирус. Так же, как вдыхание паров, полоскание горла, горячие ванны или питье горячих напитков.

Итак, напомним: пока от коронавируса нет специфических лекарств. Лечение только симптоматическое. Но хорошая новость – лекарства ищут.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус отмечает: «К исследованиям, сравнивающих четыре препарата и их комбинации, присоединились 74 страны. Более 200 пациентов случайным образом были выбраны для одного из этапов исследований. Каждый пациент, который присоединяется, на шаг приближает нас к поискам эффективных лекарств».

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