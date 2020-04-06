Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10
06.04.2020
Традиция оставлять видеообращения в конце каждой недели — неизменна. Девушки записывают самое важное и сокровенное на камеру, чтобы главный герой мог больше узнать об их чувствах. Эксклюзивные видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 — смотрите в материале.
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Кристина
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Вика
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Настя
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Алина
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Наташа
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Аня
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Дана
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
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Даша
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
Оля
Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале
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