Традиция оставлять видеообращения в конце каждой недели — неизменна. Девушки записывают самое важное и сокровенное на камеру, чтобы главный герой мог больше узнать об их чувствах. Эксклюзивные видеообращения участниц проекта «Холостяк»-10 — смотрите в материале.

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Кристина

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Вика

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Настя

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Алина

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Наташа

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Аня

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Дана

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

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Даша

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

Оля

Video: Кто-то целуется под водой, а я смузи пью: видеообращение участниц «Холостяк»-10 Эксклюзивные видеообращения участниц проекта Холостяк 10 с 4 выпуска от 03.04.2020 — смотрите в материале

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