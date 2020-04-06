Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Коронавирус в Украине: Алена Курилова предсказала дату завершения карантина

06.04.2020

С сегодняшнего дня в Украине существенно ужесточены карантинные меры из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен «масочный режим». Но когда же закончится карантин из-за пандемии коронавируса? На этот вопрос ответила эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

Экстрасенс в прямом эфире Instagram телеканала СТБ рассказала, что точную дату завершения коронавируса она не может рассекретить, ведь информировать общественность о завершении карантина должны официальные структуры. Но Алена Курилова намекнула, что окончание карантина – еще не скоро!

«Вам назвать точную дату? Еще терпите! Я очень жду ультрафиолета, который придет с солнечным светом и начнет убивать эту дрянь! Я лично очень надеюсь на высокие температуры и молюсь за то, чтобы этот вирус не был достаточно мутирующим. Ну, скажем так, это – одна из наших серьезнейших надежд! Все это будет продолжаться месяц еще точно, пока у нас не будет стабильно высоких температур».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить