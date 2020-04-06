С сегодняшнего дня в Украине существенно ужесточены карантинные меры из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен «масочный режим». Но когда же закончится карантин из-за пандемии коронавируса? На этот вопрос ответила эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

Экстрасенс в прямом эфире Instagram телеканала СТБ рассказала, что точную дату завершения коронавируса она не может рассекретить, ведь информировать общественность о завершении карантина должны официальные структуры. Но Алена Курилова намекнула, что окончание карантина – еще не скоро!

«Вам назвать точную дату? Еще терпите! Я очень жду ультрафиолета, который придет с солнечным светом и начнет убивать эту дрянь! Я лично очень надеюсь на высокие температуры и молюсь за то, чтобы этот вирус не был достаточно мутирующим. Ну, скажем так, это – одна из наших серьезнейших надежд! Все это будет продолжаться месяц еще точно, пока у нас не будет стабильно высоких температур».

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