Гороскоп на 7 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на вторник. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 7 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Во вторник Овнам, возможно, принесут неожиданное радостное известие. Везение в этот день на вашей стороне, однако в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Тельцы

Звезды сулят вам успех! Но в этот день постарайтесь быть честными с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Полезной будет прогулка на свежем воздухе и общение с природой. Однако обходите скопление людей и придерживайтесь соответствующей дистанции.

Близнецы

Сегодня откажитесь от поступков с двойным смыслом – будьте честными с собой, в противном случае – поплатитесь за даже небольшую ложь. Проявляйте внимание к родным людям, и ваше отношение воздастся сторицей.

Раки

Сейчас – самое удачное время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня. Если вас будут тревожить плохие мысли – включите успокаивающую музыку и попытайтесь сосредоточиться на чем-то позитивном.

Львы

Вам нужно беречь горло и связки, высокий шанс подхватить вирусное заболевание. Постарайтесь не выходить на улицу. Если почувствуете, что вам становится хуже – обязательно вызовите домой скорую.

Девы

Сегодня делайте то, что действительно важно для вас. Откажитесь от дел, которыми вы займетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение относительно других оставьте в прошлом, это может для вас плохо кончиться.

Весы

Будьте щедрыми и искренними в отношении своих родных людей. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От фильмов и тяжелой еды лучше отказаться.

Скорпионы

Время благоприятное для взвешенных действий и неторопливых решений. Откажитесь от мыслей о любовных делах, займитесь заботой о самом себе. Также полезно подумать над тем, как сделать свою жизнь более осознанной.

Стрельцы

Сегодня вам нужно внимательно прислушиваться к потребностям своего организма. Чрезмерные физические нагрузки не рекомендованы (особенно, если вы себя плохо чувствуете), однако легкие занятия спортом пойдут на пользу.

Козероги

Воскресенье лучше подходит для завершения дел, чем для начала новых. Начинать новые можно только в случае, если они подлежат быстрому завершению.

Водолеи

Во вторник займитесь наведением порядка в своих мыслях – проанализируйте, где вы бросаетесь в иллюзии. Возможно, самое время начать медитировать. В этот день противопоказан алкоголь или споры с близким человеком.

Рыбы

Настоящую радость Рыбам принесет чувство самодисциплины. Вас окрылит счастье в момент, когда вы сможете противостоять искушению, а не слепо поддаваться ему.

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