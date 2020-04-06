Если бы «Кайдаши» были на карантине – кунсткамера бы просто отдыхала: интервью с актрисой «Спіймати Кайдаша» Антониной Хижняк
Мотря – одна из центральных героинь невероятного сериала «Спіймати Кайдаша», который в условиях карантина стал настоящим открытием. Антонина Хижняк, исполнительница роли невестки Кайдашихи, в онлайн-интервью BBC Украина рассказала, почему 8 серия стала настоящим мемом карантина, как она чувствовала себя в образе стервы и чья же Танюхина Анжелина. Об этом и не только – читайте прямо сейчас!
Если бы вашу героиню, Мотрю, закрыть на карантин с Марусей Кайдашихой, как думаете – как бы это выглядело и чем могло бы закончиться?
Думаю, кунсткамера бы просто отдыхала, и кто знает, вышел бы оттуда кто-то живым. Из этого можно было бы сделать спин-офф на злобу дня – «Кайдаши на карантине».
Кстати 1 апреля по сериалу именно в этот день у Маруси Кайдашихи был день рождения. Это как раз восьмая серия, она звонит брату Омелька и говорит: «Что, какой карантин? Никаких вирусов мы не боимся».
Сейчас люди просто угорают с этого момента. Сценарий был написан года два-три назад, кто мог тогда предположить, что сейчас мы будем смотреть этот сериал, закрыты дома? Такое нарочно не придумаешь.
Тяжело ли вам было играть такую стерву?
Скажу честно, я когда впервые прочитала сценарий, так и подумала: ффух, ну и стерва, реально. Я в жизни не из таких людей, честно. Но мне было интересно сыграть не себя. Я наблюдала людей, для которых такие ссоры являются привычным образом жизни, не знают других способов коммуникации, которые прямо на старте кричат друг на друга, даже если ничего не произошло, так друг друга не слышат. И я это все подглядывала, вкладывала в свой актерский багажничок, и на этом проекте это все реализовалось.
Вы не боитесь, что, сыграв столь яркий образ, станете актрисой одной роли и так и останетесь Мотрей?
Если честно нет. Сейчас я снимаюсь в другом сериале, где играю експерта по баллистике – очень умную девушку, которая умеет пользоваться оружием, разбирается во всевозможных научных и цифровых новинках. Поэтому надеюсь, что после него зрители немного изменят свою точку зрения на меня.
Конечно, у ярких ролей всегда есть риск, что ты закрепишся в одном амплуа, и все. Но я до этого десять лет снималась в маленьких эпизодах, в совершенно других ролях, чем Мотря, что я благодарна ей за то, что именно через этот материал я раскрылась полностью, во всех актерских качествах.
Много отснятого материала не попало в финальную версию сериала. Вопрос, который волнует сотни, тысячи зрителей: чья все же Танюхина Анжелина?
Я сейчас раскрою большой секрет: этого не знает никто. На площадке все у Наташи Ворожбит спрашивали: «Наташ, слышишь, а чей это ребенок получается?» А она говорила: «А какая разница? Разве это имеет значение?» То есть я вам клянусь – мы не знаем!
Конечно, жаль, что многие отснятого не вошло в телеверсию, но даже в самом сценарии очень много зацепок, не понятно, к чему там и куда ведут. В сценарии очень много таких моментов. И именно эти маленькие изюминки, пожалуй, и добавляют к сериалу интриги. Поэтому я правда не знаю, чья она дочь. Я вам клянусь, не знаю. Никто не знает.
Источник: https://www.bbc.com
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