Если бы «Кайдаши» были на карантине – кунсткамера бы просто отдыхала: интервью с актрисой «Спіймати Кайдаша» Антониной Хижняк

Мотря – одна из центральных героинь невероятного сериала «Спіймати Кайдаша», который в условиях карантина стал настоящим открытием. Антонина Хижняк, исполнительница роли невестки Кайдашихи, в онлайн-интервью BBC Украина рассказала, почему 8 серия стала настоящим мемом карантина, как она чувствовала себя в образе стервы и чья же Танюхина Анжелина. Об этом и не только – читайте прямо сейчас!

Если бы вашу героиню, Мотрю, закрыть на карантин с Марусей Кайдашихой, как думаете – как бы это выглядело и чем могло бы закончиться?

Думаю, кунсткамера бы просто отдыхала, и кто знает, вышел бы оттуда кто-то живым. Из этого можно было бы сделать спин-офф на злобу дня – «Кайдаши на карантине». Кстати 1 апреля по сериалу именно в этот день у Маруси Кайдашихи был день рождения. Это как раз восьмая серия, она звонит брату Омелька и говорит: «Что, какой карантин? Никаких вирусов мы не боимся». Сейчас люди просто угорают с этого момента. Сценарий был написан года два-три назад, кто мог тогда предположить, что сейчас мы будем смотреть этот сериал, закрыты дома? Такое нарочно не придумаешь.

Тяжело ли вам было играть такую стерву?

Скажу честно, я когда впервые прочитала сценарий, так и подумала: ффух, ну и стерва, реально. Я в жизни не из таких людей, честно. Но мне было интересно сыграть не себя. Я наблюдала людей, для которых такие ссоры являются привычным образом жизни, не знают других способов коммуникации, которые прямо на старте кричат ​​друг на друга, даже если ничего не произошло, так друг друга не слышат. И я это все подглядывала, вкладывала в свой актерский багажничок, и на этом проекте это все реализовалось.

Вы не боитесь, что, сыграв столь яркий образ, станете актрисой одной роли и так и останетесь Мотрей?

Если честно нет. Сейчас я снимаюсь в другом сериале, где играю експерта по баллистике – очень умную девушку, которая умеет пользоваться оружием, разбирается во всевозможных научных и цифровых новинках. Поэтому надеюсь, что после него зрители немного изменят свою точку зрения на меня. Конечно, у ярких ролей всегда есть риск, что ты закрепишся в одном амплуа, и все. Но я до этого десять лет снималась в маленьких эпизодах, в совершенно других ролях, чем Мотря, что я благодарна ей за то, что именно через этот материал я раскрылась полностью, во всех актерских качествах.

Много отснятого материала не попало в финальную версию сериала. Вопрос, который волнует сотни, тысячи зрителей: чья все же Танюхина Анжелина?

Я сейчас раскрою большой секрет: этого не знает никто. На площадке все у Наташи Ворожбит спрашивали: «Наташ, слышишь, а чей это ребенок получается?» А она говорила: «А какая разница? Разве это имеет значение?» То есть я вам клянусь – мы не знаем! Конечно, жаль, что многие отснятого не вошло в телеверсию, но даже в самом сценарии очень много зацепок, не понятно, к чему там и куда ведут. В сценарии очень много таких моментов. И именно эти маленькие изюминки, пожалуй, и добавляют к сериалу интриги. Поэтому я правда не знаю, чья она дочь. Я вам клянусь, не знаю. Никто не знает.

Источник: https://www.bbc.com

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