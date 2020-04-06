Что посмотреть на карантине: Топ-5 от Эктора Хименеса-Браво

Если у вас во время карантина уже начинается кинематографический кризис, то не спешите впадать в депрессию, ведь у нас есть, что вам предложить. Неизменный судья «МастерШеф. Профессионалы» и гуру кулинарного искусства Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой шедевров из мира кино. Топ-5 от Эктора, что посмотреть на карантине – читайте в материале.

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Flavorful Origins

С английского название переводится как «ароматные источники». Это телевизионный документальный сериал от Netflix на мандаринском языке, состоит из 20 частей. Фильм исследует кулинарные тайны Китая и различные способы приготовления пищи и кухни с родными азиатскими ингредиентами из регионов Хаошань и Юньнань.

The Good Place / В лучшем мире

«В лучшем мире» – американский комедийный телесериал, созданный Майклом Щуром. Телеканал NBC заказал первый сезон с 13 эпизодов в августе 2015 года. Главные роли исполняют Кристен Белл и Тед Дэнсон. Весь сериал сосредоточен на менеджере по продажам, Элеонор Шеллстроп, всю жизнь была не очень хорошим человеком.

Ножи наголо

«Ножи наголо» – американская неонуарная черная детективная кинокомедия 2019 сценариста и режиссера Райана Джонсона. Фильм является современным детективным романом о расследовании убийства. Лента рассказывает о неудачном семейное собрание, которое нарушает смерть главы семьи, что становится причиной ведения следствия.

«МастерШеф. Профессионалы»-2

В 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2, который состоялся 4 апреля, 15 лучших шефов страны снова столкнулись в кулинарном поединке. Как всегда, их ждал совершенно новый уровень сложности задач. Участники столкнулись с настоящим проклятием блюда «крокембуш». Не пропустите 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 11 апреля в 19:00 на телеканале СТБ!

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