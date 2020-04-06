Борис Джонсон госпитализирован из-за осложнений коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого подтвердили коронавирус, госпитализирован. Как сообщает Даунинг-стрит, у политика возникли некоторые осложнения. Детали ‒ в материале.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который страдает от коронавируса, возникли осложнения со здоровьем. По совету лечащего врача, политика госпитализировали для проведения дополнительного обследования. Отмечается, что такое решение ‒ обычная мера предосторожности, поскольку симптомы заболевания и высокая температура сохраняются у политика в течение десяти дней после подтверждения диагноза COVID-19.

Как сообщает ВВС, даже находясь на больничной койке, Борис Джонсон продолжает курировать работу правительства.

Напомним, диагноз коронавирус подтвердился у премьер-министра Великобритании 27 марта. Политик, почувствовав первые симптомы заболевания, самоизолировался и продолжил работу дома.

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