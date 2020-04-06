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Билли Айлиш отчитала своих поклонников

06.04.2020

Известная исполнительница Билли Айлиш недавно отчитала своих поклонников. Певица сделала замечание своим фолловерам за то, что те пытаются пропиариться на ее имени. Детали — в материале.

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Билли Айлиш отчитала своих поклонников. Как известно, многие пытаются хайпонуть на ее имени, и певице это явно не нравится. 

Недавно Билли пожаловалась на то, что ей очень не нравится, что ее фанаты или просто люди, надевают на себя черно-зеленый парик и притворяются ею.

«Люди надевают парики и широкую одежду и идут в публичные места. Это очень расстраивает», — поделилась исполнительница своими мыслями в недавнем интервью.

Напомним, недавно из-за подобного инцидента были перекрыты несколько торговых центров, потому что фанаты, которые хотели дотронуться к своему кумиру, становились просто неуправляемыми. 

«Такие поступки могут привести к очень неприятным последствиям. Вы выставляете меня в плохом свете, ребята», — обратилась девушка к тем, кто выдает себя за нее.

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