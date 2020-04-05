«Следствие ведут экстрасенсы»: какая сущность уничтожила целую семью на Николаевщине?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Алена Курилова расследовали невероятную историю, с которой в редакцию программы обратились жители Николаева. Какая сущность друг за другом убила членов семьи героини? Не пропустите!

Недавно к программе «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Марина из Николаева. Она говорит, что ее атакует неизвестный мужчина из потустороннего мира. Молодая мама боится, что станет следующей жертвой силы, которая год назад затянула на тот свет ее мать. Женщина без причин совершила самоубийство. А перед смертью тоже видела нечистую силу. За расследование взялись Хаял Алекперов и Алена Курилова.

Экстрасенсы сразу почувствовали, что угроза смерти является не только для Марины, но и для двоюродной сестры Ирины. Женщины сейчас живут вместе. На них обоих охотится загадочный человек с огнем в руках, который якобы обладает смертельным гипнозом. Ясновидящие решили просканировать дом и почувствовали дух парня Ирины. Он умер более 10 лет назад под завалами песка.

Но оказалось, что дух бывшего возлюбленного пришел, чтобы помочь экстрасенсам спасти Ирину. Самое удивительное, что в ходе расследования к ясновидящим вдруг пришел дух покойного экстрасенса Андрея Сатаненко. Выяснилось, что Марина обращалась к нему перед смертью, и он не успел помочь. Поэтому дух экстрасенса пришел во время расследования и стал давать подсказки своим коллегам. Далее экстрасенсы почувствовали, что в семье было еще несколько смертей. Мама Ирины, ее дядя и его жена умерли в молодом возрасте – и все от остановки сердца во сне. Дух Андрея Сатаненко подсказал, что смерти могли быть совершены из-за ревности и страсти. Но о чем говорит дух? И какую шокирующую правду раскрыли экстрасенсы в конце расследования?

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