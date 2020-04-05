Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года расскажет, что пророчат звезды для каждого знака зодиака. На что обратить внимание и чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Овнам на этой неделе стоит придержать свои амбиции и желание получить все и сразу. Ложные ожидания лишь усугубят ваше разочарование от полученного результата. Наслаждайтесь процессом и жизнью здесь и сейчас. Выходные Овнам стоит провести на свежем воздухе в тишине и спокойствии, например, отправьтесь за город или сходите на рыбалку.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе звезды советуют Тельцам довериться судьбе. Не думайте ни о чем, погрузитесь в работу и постарайтесь искать радость в мелочах. Ближе к концу недели представители знака получат неожиданный звонок, который может кардинально изменить всю вашу жизнь. На выходных в жизни Тельцов грядут положительные перемены в личной жизни.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит посвятить время пересмотру жизненных приоритетов. Вам нужно очистить сознание от старых разрушающих мыслей. Справится с этим вам может помочь поход в спортзал, лингвистические курсы или просто чтение интересной литературу. Вскоре Близнецы по новому посмотрят на окружающий мир и привлекут положительные перемены в жизни.

Гороскоп на неделю – Раки

Ракам пора проявить свою целеустремленность. До середины недели прислушивайтесь к мнению и пожеланиям руководства. Это поможет зарекомендовать себя как профессионала. Возможно, в конце рабочей недели вы сможете выйти на новую ступень карьерного роста.

Гороскоп на неделю – Львы

До конца рабочей недели Львы могут только мечтать о спокойствии. Испытания будут поджидать на каждом углу начиная от личной жизни и заканчивая работой. Соберите всю свою выдержку, силу воли и самообладание. Ближе к концу недели страсти поутихнут. На выходных отправьтесь с друзьями в караоке и хорошенько отдохните.

Гороскоп на неделю – Девы

Для Дев эта неделя будет довольно сложной и загруженной. На работе и дома появиться куча дополнительных дел. Не откладывайте все на потом, а решайте по мере поступления. Выходные Девам стоит провести в кругу близких и друзей. Идеальным вариантом для отдыха может стать семейный ужин или пикник.

Гороскоп на неделю – Весы

У Весов будет напряженная финансовая неделя. Выделите время для погашения всех долгов и подсчета бюджета. Кредиты не помогут решить, а лишь в разы приумножат финансовые проблемы. Посоветуйтесь со своей семьей. Возможно, стоит воздержаться от лишних трат и незапланированных покупок, по крайней мере на этой неделе.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

На этой неделе Скорпионы окунуться в нежные чувства. Добавьте в свои отношения капельку романтики. Прогулка осенним городом, поход в театр или ужин при свечах отлично разнообразят отношения. Одиноким Скорпионам звезды рекомендуют не зацикливаться на поиске любви, а лучше заняться саморазвитием.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцам нужно тщательней следить за своим здоровьем. Ваше физическое и эмоциональное состояние на грани. Не доводите себя до изнеможения и по возможности отвлекитесь на что-то более приятное. Идеальным вариантом может стать любимое дело, поход в караоке или абсолютно новое хобби.

Гороскоп на неделю – Козероги

На этой неделе Козероги будут чувствовать себя одинокими и потерянными. В погоне за материальными благами вы добровольно отвергаете все возможные перемены в вашей жизни. Преодолеть подавленное состояние Козерогам поможет простой звонок родителям. Они лучше всех знают, как вас поддержать, зарядить положительной энергией и заставить заново поверить в себя.

Гороскоп на неделю – Водолеи

На этой неделе Водолеям стоит взять свою эмоциональность под жесткий контроль. Ваша вспыльчивость может повлечь большие неприятности на работе и дома. Залог успеха Водолев – самоконтроль и сдержанность. На выходных соберитесь с друзьями, поиграйте в настольные игры и отвлекитесь от суеты и хлопот.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам захочется сорвать на ком-то свою злость. Звезды настоятельно не рекомендуют делать это. Но если вы уже вступите в словесную перепалку, то постарайтесь найти путь к примирению и вовремя отступите. Рассудительность поможет Рыбам свести конфликт на нет и положительно скажется на дальнейшем личностном развитии.

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