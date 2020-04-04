Звездные разводы: тройка самых неожиданных расставаний звезд.

Все начиналось как в сказке: любовь с первого взгляда, роскошная свадьба и надежды на то, что это навсегда. Но потом что-то пошло не так. Читайте в нашем материал тройку самых неожиданных разводов голливудских пар, которые расстались после более чем десяти лет счастливого брака.

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Брюс Уиллис и Деми Мур

Их считали одной из самых крепких пар в Голливуде. Но, после 13 лет брака пара приняла решение развестись. Красотка Деми Мур и крепкий орешек Брюс Уиллис познакомились на съемочной площадке. Это была любовь с первого взгляда. Однако их счастье было недолгим. Вскоре после свадьбы все СМИ начали писать об интрижке Брюса Уиллиса с Милой Йовович. Деми Мур в стороне не осталась и, по слухам, закрутила роман с Патриком Суэйзи. Как бы там ни было, но не смотря на развод, пара смогла сохранить теплые дружеские отношения.

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Джонни Депп и Ванесса Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради были вместе на протяжении 14 лет. И хотя звезды официально не состояли в браке, весь Голливуд считал их одной из самых крепких пар. И даже не смотря на измену Джонни и свадьбу с Эмбер Херд, Ванесса собирается защищать своего бывшего в суде во время разбирательств с разлучницей Эмбер. И это при том, что Джонни так и не женился на Ванессе, а вот Эмбер повел под венец очень быстро. Но какая разница, ведь девушка счастлива в браке и не держит зла на Джонни Деппа.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит счастливо прожили вместе целых 18 лет! Говорят, что брак распался из-за ревности Мелани. И не удивительно, актер постоянно попадал в объективы камер с молоденькими красотками, а Мелани, которая не считала себя красавицей, устраивала ему громкие скандалы. К тому же из-за неуверенности в себе Мелани подсела на алкоголь, наркотики и пластические операции. Кому такое понравится?

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