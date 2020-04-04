В 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 15 лучших шефов страны вновь столкнулись в кулинарном поединке. Как всегда, их ждал совершенно новый уровень сложности заданий. Оно и не зря, ведь только так можно узнать имя сильнейшего. Сегодня участники столкнулись с настоящим проклятием блюда «крокембуш». Чем удивлял 6 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.

Первое испытание – блюдо-небоскреб. Профессионалы поделились на пять команды, капитанами которых стали: Виктор Самардак (красные), Ефим Кравченко (фиолетовые), Максим Высоцкий (желтые), Юрий Побережник (синие) и Юлия Жигулина (Кушнир) (зеленые). Задача испытания заключалась в приготовлении самого высокого блюда. Все команды остановились на приготовлении «крокембуш».

Но, во время оглашения вердиктов Эктор Хименес-Браво подметил, что за всю историю шоу еще никому не удалось победить проклятие «крокембуш». Самое высокое блюдо смогла приготовить команда Виктора. Черные фартуки надели Юлия и Максим.

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Следующее испытание подразумевало приготовление блюда полного цикла. Каждая из 3 команд под коробками получили не разобранную тушку гуся, индюка и селезня. Из полученного продукта профессионалы должны были приготовить как можно больше блюд высокой кухни.

Лучше всех со своей задачей справились команды красных и желтых. В свою очередь команда зеленых, хоть и использовала почти все части тушки для приготовления блюд, но их качество было далеко от совершенства. Черный фартук на себя надел Давид Даниелян.

На битве черных профессионалы в очередной раз столкнулись с необычным и сложным испытанием. Задание заключалось в приготовлении из ингредиентов простого блюда – два настоящих кулинарных шедевра. Вместе с участниками продемонстрировал свое мастерство и Владимир Ярославский.

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Не пропустите 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 11 апреля в 19:00!

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