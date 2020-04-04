Середина весны богата на праздники. Не за горами Светлое Воскресение Христово — самый главный праздник в церковном календаре! Читайте в нашем материале перечень православных праздников на апрель 2020 года по дням.

Церковные праздники в апреле 2020

1 апреля – мученика Хрисанфа; мученицы Дарии и с ними; преподобного Иннокентия Комельского Вологодского.

2 апреля – преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных.

3 апреля – преподобного Серафима Вырицкого; преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

4 апреля – священномученика Василия Анкирского.

5 апреля – преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его; преподобного Никона; игумена Киево-Печерского.

6 апреля – предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы; преподобного Захария Печерского; мучеников Стефана и Петра Казанских; святителя Артемона (Артемия); преподобного Захария Отверстого.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы; преставление святителя Тихона (Белавина).

8 апреля – Собор Архангела Гавриила.

9 апреля – мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).

10 апреля – преподобного Илариона Нового; преподобного Стефана чудотворца; преподобномученика Евстратия Печерского; мученика Бояна (Єнравота); преподобного Илариона Псковоєзерського.

11 апреля – священномучеников Марка, Кирилла и многих других.

12 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); преподобного Иоанна Лествичника; Святителя Софрония; святой Иулиании Никомидийской.

13 апреля – святителя Иннокентия (Вениаминова); Святителя Ионы; священномученика Ипатия.

14 апреля – мученика Авраамия Болгарского; преподобного Евфимия; преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия.

15 апреля – преподобного Тита чудотворца.

16 апреля – Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери; преподобного Никиты исповедника; иконы Божией Матери Неувядаемый цвет.

17 апреля – Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа.

18 апреля – Великая суббота перед Пасхой; мучеников Агафопода, Феодула и иже с ними.

19 апреля – Светлое Христово Воскресение, или Пасха.

20 апреля – начало Светлой седмицы; преподобного Георгия исповедника; преподобного Даниила Переяславского; Византийской иконы Божией Матери.

21 апреля – Иверской иконы Божией Матери; апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Гермия) и иже с ним; мученика Христодула и мученицы Анастасии Патрских.

22 апреля – мученика Евпсихия Кесарийского.

23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-x.

24 апреля – иконы Божией Матери «Живоносный Источник»; священномученика Антипа.

25 апреля – преподобного Василия исповедника; Муромской и Белыничской икон Божией Матери.

26 апреля – священномученика Артемона Лаодикийского.

27 апреля – святого Мартина Первого; мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских).

28 апреля – поминовение усопших. Радоница; апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима.

29 апреля – Мучениц Агапии, Ирины и Хионии.30 апреля – преподобного Акакия; священномученика Симеона Ктезифонтского и с ним; преподобного Зосимы; обретение мощей преподобного Александра Свирского.

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