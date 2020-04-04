Завтра, 5 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет второй выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, на какие жертвы идут звезды ради идеальной фигуры и насколько хорошо Виктор Павлик знает свою будущую жену. Детальнее читайте в материале.

Во 2 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Какие самые экстремальные диеты испробовали звезды?

Насколько хорошо Виктор Павлик знает свою будущую жену?

Звездные советы: как сохранить счастливый брак?

Почему MARUV преследуют несчастья?

Кто из звезд страдал от депрессии?

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