Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 2 выпуск от 05.04.2020

04.04.2020

Завтра, 5 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет второй выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, на какие жертвы идут звезды ради идеальной фигуры и насколько хорошо Виктор Павлик знает свою будущую жену. Детальнее читайте в материале. 

нппз

Во 2 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете: 

  • Какие самые экстремальные диеты испробовали звезды?
  • Насколько хорошо Виктор Павлик знает свою будущую жену? 
  • Звездные советы: как сохранить счастливый брак? 
  • Почему MARUV преследуют несчастья? 
  • Кто из звезд страдал от депрессии?

Больше по теме: Ким Кардашьян пожаловалась, что устала на карантине с детьми

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить