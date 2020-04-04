6 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 приготовил для кулинаров новые сложные испытания. Но справиться с ними удалось далеко не всем. Кто принес судьям неприлично простые блюда и попрощался с проектом? Читайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 6 выпуске в материале.

В 6 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Юрий Побережник.

Чтобы остаться на проекте профессионалы должны были приготовить два блюда высокой кухни из ингредиентов для одного простого. Юрий принес судьям свою интерпретацию плова и мини-стейки. В первом блюде Владимир Ярославский отметил неровную нарезку мяса. Также судья после дегустации подытожил, что блюда были слишком простыми. Участники также отметили, что те блюда, которые принес судьям Юрий были кулинарно безграмотными.

В свою очередь Эктор Хименес-Браво подметил, что во время каждой программы все судьи ждут от участников изменений, движения вперед и профессионального роста. Блюда, которые принес Юрий наоборот, отбросили парня далеко назад. Из-за этого Юрий Побережник покинул проект в конце 6 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2.

Уже в следующую субботу 14 лучших профессионалов страны вновь сойдутся в кулинарном поединке! Не пропустите 7 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 11 апреля в 19:00 на телеканале СТБ!

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