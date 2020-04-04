В 8 выпуске «Один за всіх»-15 команда будет разбираться в запутанной семейной драме. 33-летней Марии не единожды приходилось спасать себя и 3-летнего сына от бывшего мужа-тирана Сергея. Сергея же обвинения от экс-супруги крайне возмущают. Мужчина уверяет, что не поднимал руку на Марию. Более того, именно ее он обвиняет во всех своих бедах. На чьей стороне правда и чего еще стоит ждать от 8 выпуска «Один за всіх»-15?

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В 8 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

Действительно ли успешный бизнесмен Сергей окажется тираном?

Кто в запутанном любовном треугольнике говорит правду?

Чем шокирует проверка на полиграфе Марии?

Кто Мария на самом деле: обманщица или жертва тирана?

С кем лучше остаться 3-летнему Матвею?

Video: 8 выпуск «Один за всіх»-15: история волынского Султана 5 апреля 2020 смотрите онлайн Один за всіх - 8 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Один за всіх 2020 выпуск 8 (эфир от 05.04.2020)

Узнайте уже 5 апреля в 19:00 в эфире телеканала СТБ. А в 20:00 смотрите онлайн полный 8 выпуск «Один за всіх»-15 от 05.04.2020 на официальном сайте!

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