Уже известно, что сериал «У каждого своя ложь» (IVORY films), который стартует на телеканале СТБ уже 6 апреля в 20:15, снимал известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Читайте топ-5 фактов о режиссере прямо сейчас!

Удивительно, но Анатолий Матешко – не только известный украинский режиссер, но и актер! Его фильмография насчитывает 90 работ в 79 проектах!

Анатолий стал актером, вдохновленный примером своей старшей сестры — Заслуженной артистки Украины Ольги Матешко.

После окончания актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Каpпенко-Каpого Анатолий стал сниматься на Киностудии имени Александра Довженко.

В кино Матешко дебютировал еще в студенческие годы, снявшись в ленте 1974 года «Земные и небесные приключения».

В 1985 году Анатолий Матешко окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Грамматикова). В качестве постановщика им было снято около 30 полнометражных картин!

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