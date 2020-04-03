«У каждого своя ложь»: биография Анастасии Чепелюк

Анастасия Чепелюк в новом сериале «У каждого своя ложь», который стартует на телеканале СТБ уже 6 апреля, исполнила роль актрисы-неудачницы, которая любыми способами борется за свое место под солнцем. Читайте биографию Анастасии Чепелюк прямо сейчас!

Анастасия Чепелюк – одесситка. Родилась 12 ноября 1991 года. Артистические способности девочка проявляла с детства и уже тогда заявила, что будет сниматься в кино, когда вырастет. В школьные годы сильно увлекалась танцами – сначала народными, затем спортивными. Занималась фитнес-аэробикой, освоила ролики и коньки. Хоть и не считала себя певицей, некоторое время занималась вокалом, что позже очень пригодилось на съемках.

Получив среднее образование, Настя поступила в Киевский национальный университет имени Ивана Карпенка-Карого на актерский факультет. Училась на курсе Олега Шаварского. Блестяще отыграла в дипломных спектаклях Марселу из «Собаки на сене» Лопе де Веги, Надю из «Комнаты невесты» Валентина Красногорова.

По окончании вуза талантливая девушка на протяжении сезона сотрудничала с Андреем Белоусом в его творческой мастерской «Абетка», где ей досталась роль ученицы в постановке «Упопабыласобака». Затем актрису приняли в труппу Национального Академического театра русской драмы имени Леси Украинки, где она работала два года и запомнилась в роли Славки в постановке «Доктор философии» Бранислава Нушича.

Анастасия окончила школу актерского мастерства Doors to Hollywood, заняла второе место на конкурсе молодых талантов от киностудии Amedia. Сейчас актриса снимается в популярных украинских сериалах, в том числе и «У каждого своя ложь».

Смотрите сериал с понедельника по четверг в 20:15!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ