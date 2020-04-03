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#татонакарантині: СТБ запускает спецпроект с Дмитрием Карпачевым

03.04.2020

Телеканал СТБ запускает уникальный спецпроект с Дмитрием Карпачевым #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Инстаграм-аккаунта СТБ ведущий будет общаться со звездными папами. Детальнее читайте в материале.

супермама

Телеканал СТБ запускает спецпроект #татонакарантині. Ежедневно с 6 по 10 апреля в прямом эфире официального Инстаграм-аккаунта СТБ эксперт по вопросам детской возрастной психологии будет общаться со звездными папами. В гости к Дмитрию Карпачову заглянут Андрей Фединчик, Валерий Ославский, Евгений Сморигин, Григорий Решетник и Сергей Притула.

Дмитрий Карпачев узнает личные лайфхаки звездных пап, как они проводят дома время с детьми, живет ли семья по графику, какие новые правила появились с введением карантина, что помогает не унывать и сохранять позитивный настрой.

Дмитрий Карпачев не только обсудит с героями их привычки и принципы, но и сам даст советы, как папам с пользой проводить это время с детьми.

Подписывайтесь на официальную страничку СТБ в Инстаграм, чтобы не пропустить спецпроект #татонакарантині. 

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папанакарантине

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