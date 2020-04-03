Постоянный эксперт программы «Вікна-новини» на СТБ, экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что необходимо делать, если вы или кто-то из близких заподозрил у себя коронавирус. Каким должен быть алгоритм действий медиков и как это проконтролировать? Читайте в материале!

Лекарств от коронавируса не существует. Поэтому пока медики всего мира применяют лишь симптоматическое лечение. Каждая страна, которая столкнулась с COVID-19, проходила свой путь проб и ошибок. ВОЗ анализирует совокупный опыт и выдает рекомендации, как действовать. Их, к слову, постоянно обновляют. А страны уже адаптируют алгоритм к потребностям своей системы здравоохранения. На днях разработали новый. Ви должны его знать, чтобы в случае потребности требовать от врачей соблюдения правил.

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Как только вы заподозрили у себя симптомы острого респираторного заболевания –повышение температуры, кашель, слабость – немедленно звоните семейному врачу. Если вы не подписали декларацию с терапевтом, звоните на 103. А если у вас уже есть одышка и признак нарушения сознания – тем более вызывайте скорую. Расскажите о симптомах.

Разберем первый сценарий. Вы звоните семейному врачу, рассказываете о симптомах. Если он заподозрит признаки коронавируса, сразу регистрирует случай в системе, сообщает медучреждению о необходимости дальнейшего исследования пациента и не позднее чем за два часа информирует лабораторный центр МОЗ. Это так должно быть.

Следующий шаг – анализ на COVID-19. Если вы дома, к вам приедет скорая. Прежде всего, сделают экспресс-тест. Потом – обязательно ПЦР-исследования, чтобы точно убедиться, есть коронавирус или нет. Если вам отказали в тесте, звоните на горячую линию Национальной службы здоровья по телефону 1677.

Кстати, на наличие коронавируса теперь проверяют и пациентов с пневмониями. Яркий пример – Прикарпатье. На днях там проверили 154 пациента с воспалением легких. И в 57 из них, то есть в трети, экспресс-тест был положительный.

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Итак, коронавирус диагностировано. Что же дальше? Врачи решают, где будет находиться пациент. Если заболевание в легкой форме, чаще всего его отправляют домой, на амбулаторное лечение. Его будут рекомендовать и тем, кто уже выздоравливает и не требует круглосуточного наблюдения врача. Потому как кроватей на всех может не хватить. Но при условии обязательной самоизоляции. Тех же, кто находится в группе риска – люди с хроническими заболеваниями и пожилые – положат в стационар. Если у пациента есть осложнения, затруднительное дыхание, харканье кровью или заторможенные реакции и спутанность сознания, госпитализация является обязательной и срочной. Между тем медработники будут собирать данные о всех контактных лицах и мониторить их состояние.

Если у вас был контакт с человеком с коронавирусом, не скрывайте этого. Это может быть опасно как для вас, так и для ваших близких и для всех, кто вас окружает.

Украина и мир преодолеет эту пандемию, но как быстро – зависит от каждого из нас. Придерживайтесь карантина, слушайтесь врачей, мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы.



Узнайте еще больше полезной информации в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30, 22:00, а теперь еще и в дневное время – в 14:30.