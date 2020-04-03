Завтра, 4 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет первый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд шоу-бизнеса заболел коронавирусом, а также покажут, что прячет в своей сумке известный украинский дизайнер Андре Тан. Детальнее читайте в материале.

В 1 выпуске «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

Как звезды спасаются от коронавируса?

Звездные разводы: тройка самых неожиданных расставаний звезд.

Что лежит в сумке Андре Тана?

Кто из звезд нарушает правила дорожного движения?

У кого из звезд шоу-бизнеса нет образования?

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