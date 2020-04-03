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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 1 выпуск от 04.04.2020

03.04.2020

Завтра, 4 апреля, в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет первый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд шоу-бизнеса заболел коронавирусом, а также покажут, что прячет в своей сумке известный украинский дизайнер Андре Тан. Детальнее читайте в материале. 

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В 1 выпуске «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете: 

  • Как звезды спасаются от коронавируса?
  • Звездные разводы: тройка самых неожиданных расставаний звезд.
  • Что лежит в сумке Андре Тана?
  • Кто из звезд нарушает правила дорожного движения?
  • У кого из звезд шоу-бизнеса нет образования?

Больше по теме: Григорий Решетник: Для меня проект «Неймовірна правда про зірок», как ребенок, который вернулся после учебы за границей

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