На 5 неделе главный герой Макс Михайлюк решил пригласить троих девушек на групповое свидание в аквапарк, а также заняться боди-артом с Викой. Выпуск выдался слишком красивым и оголенным и для Насти, с которой мужчина отправился на индивидуальное свидание. Накал страстей увеличивается, а состав соперниц — наоборот. Чем удивлял 5 выпуск от 03.04.2020 — читайте в материале.

На прошлой Церемонии Наташа получила приглашение на свидание. Однако не индивидуальное, а групповое. Вместе с Дашей и Даной девушки отправились в аквапарк. После спуска с каждой горки их ждал приятный бонус, среди которых: съесть мороженое с Холостяком, выпить коктейли или отправиться на массаж. Каждая мечтала о последнем. Однако посчастливилось только Наташе, которая предпочла выяснять отношения в момент всего процесса.

«Диалог обрел форму множества вопросов с ее стороны. Напоминало какой-то допрос», — заключил Макс.

А вот Даша расстроилась, ведь ожидала перейти на новый этап отношений благодаря тактильному контакту: «Каждую он обнимет, поддержит. У всех все происходит, а у меня происходит коктейль. Обо всем и ни о чем мы поговорили».

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На утро Макс заехал за Настей. Двое отлично прокатились на местном и самом распространенном виде транспорта. Однако самое интересное началось позже. Пара приехала к бассейну.

«Мы целовались под водой. Конечно, хотелось большего», — призналась участница.

Однако по итогу встречи Макс не вручил розу, аргументируя тем, что хотел отвлечь Настю от проекта и правил. Сама девушка восприняла это иначе и до самой Церемонии волновалась.

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Еще одно индивидуальное свидание состоялось у Вики. На удивление, первая встреча выдалась куда откровеннее. Пара рисовала на телах друг друга, а после вместе отправилась в душ.

«Притяжение у нас уже произошло. Уже появилась искра, которая перерастет во что-то большее», — поделилась своим мнением девушка.

По итогу пятой недели состоялась Церемония роз, на которой Макс сделал свой выбор и попрощался с одной девушкой.

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