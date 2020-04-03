Уже сегодня, 3 апреля, в 19:00 на СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Пообщаться с Максом лично смогут две участницы – Вика и Настя. Какие эмоции подарят девушкам встречи тет-а-тет и где пройдут индивидуальные свидания – читайте в анонсе от 03.04.2020!

Первой на свидание с Холостяком поедет Настя. После того, как участница доверила Максу свои самые сокровенные переживания, он в свою очередь решит подарить ей позитивные эмоции. Холостяк встретит девушку на байке. Однако боевая участница заявит, что и сама умеет управлять этим видом транспорта и прокатит Макса! Само свидание пройдет в уединенной обстановке возле бассейна. Поскольку Холостяку мало что известно о Насте, он постарается узнать ее поближе. Некоторые факты из жизни девушки смутят мужчину.

«Это вызывает двоякую реакцию», – признается Макс после диалога с участницей.

Второе индивидуальное свидание главный герой подготовит для Вики. Макс предложит участнице погрузиться в популярную тайскую арт-терапию. Паре предстоит выражать свои мысли, чувства и эмоции яркими красками. Однако не на бумаге, а на теле друг друга! Несмотря на стеснение, Вика все же доверится Холостяку и разрешит ему рисовать на себе.

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«В какой-то момент Вика перестала стесняться и предложила нарисовать изображение на ее груди», – поделится Макс.

Возникнет ли взаимопонимание между Холостяком и Настей?

Чем закончится такой тактильный вечер с Викой?

Смогут ли они оголить друг перед другом не только тела, но и души?

Смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10 сегодня, 3 апреля, в 19:00 на СТБ.



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