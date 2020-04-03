В апреле 2020 самое время серьезно заняться своим садом и огородом. Однако, чтобы получить хороший урожай нужно знать, что и когда делать. Какие дни в апреле 2020 будут благоприятными для садоводства и огородничества, рассказала эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящая Ольга Калинова.

Для того, чтобы сделать все правильно, стоит обратиться к лунному посевному календарю. У дачников в апреле будет немало хлопот, однако, в условиях карантина они будут как никогда приятными. Посев семян, высадку саженцев или пересадку мы всегда осуществляем во время роста Луны. В этой фазе также следует проводить прививання и некорневое питание. Начало апреля этого года знаменуется ростом Луны. Уже с первых дней (1-7 апреля) можно активно сеять семена и готовить саженцы к посадке в грунт.

Когда Луна идет на убыль (9-22 апреля), необходимо сажать корнеплоды и луковые культуры, которые дают урожай в грунтовой части. Также эти дни благоприятны для химической обработки и обрезки. На время полной (8 апреля) и новой (23 апреля) Луны никаких манипуляций с корневой и наземной частью мы не проводим.

Даты для посадки основных культур

картофель – 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля; морковь – 9, 10, 13, 14, 18, 19 апреля;

– 9, 10, 13, 14, 18, 19 апреля; баклажаны и сладкий перчик – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля; лук – 1, 2, 9-14,18,19 апреля;

– 1, 2, 9-14,18,19 апреля; помидоры – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля; огурцы – 1, 2, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 1, 2, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля; капуста – 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля; редис – 9, 10, 13, 14, 18, 19 апреля;

– 9, 10, 13, 14, 18, 19 апреля; чеснок – с 9 по 14 апреля;

– с 9 по 14 апреля; зелень – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля.

Дать для посадки цветов

однолетние цветы – 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 28, 29 апреля; двухлетние и многолетние цветы – 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля;

– 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28, 29 апреля; луковые и клубный растения – 7, 9-14, 18,1 9 апреля.

Категорически не благоприятным временем для работы с землей в апреле будут 4, 5, 6, 7, 19.

Работы хватит для всех. Апрель будет горячим месяцем по обустройству теплиц и грядок, и вообще время для предоставления новых черт вашем приусадебном участке. Основное рекомендую вам начать работу с землей с молитвы, и осуществлять весь посев с чистым и радостным сердцем. Кроме неблагоприятных дат календаря напоминаю о величественной дате, а именно: праздник Благовещения (7 апреля). В этот день запрещено работать с землей, а также Пасхальные праздники и воскресные дни предназначены для молитвы, а не роботы. Делайте все с Богом, следуйте тепловому режиму и строгим правилам гигиены и будьте здоровыми.

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