Гороскоп на 4 апреля 2020 года расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому стоит ждать интересных поворотов судьбы, а кому нужно обратить внимание на самочувствие? Читайте в материале гороскоп на 4 апреля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня Овнам стоит хорошенько отдохнуть. Отоспитесь хорошенько, сделайте генеральную уборку и пересмотрите все любимые фильмы.

Телец

Тельцам стоит вспомнить, что между целеустремленностью и зацикленностью существует тонкая грань. Не переступите ее и посвятите свободное время родным.

Близнецы

Близнецам пора выделить время на себя любимых. Вы всегда переживаете о ком-то и забываете о своих желаниях.

Рак

Благоприятный день для получения дополнительного дохода. Сегодня может поступить выгодное предложение по работе, от которого нельзя отказываться.

Лев

Перемены в жизни Львов уже совсем рядом. Поэтому творите добро и оно к вам обязательно вернется.

Дева

Сегодня Девам стоит заняться чем-то полезным и приятным. Например, уборка или чтение любимой книги точно помогут вам победить внутреннюю меланхолию.

Весы

Все ваши начинания, идеи и поступки принесут отличный результат. Приятным бонусом может стать внезапная встреча со второй половинкой.

Скорпион

Скорпионам стоит сегодня быть более взвешенными и не принимать поспешных решений. После тщательных раздумий вам будет под силу изменить свою жизнь к лучшему.

Стрелец

Хватит прогибаться под систему, которая вам категорически не нравится. Ищите новые пути решения ваших проблем и не бойтесь, если это кому-то не понравится.

Козерог

Не держитесь за людей, которые тянут вас на дно. Удалите их из жизни как ненужное приложение на смартфоне. Увидите, в вашей жизни откроются новые горизонты.

Водолей

Звезды прогнозируют Водолеям один из самых спокойных дней в этом месяце. Не пытайтесь что-то изменить, просто наслаждайтесь моментом и внутренним равновесием.

Рыбы

Юмор Рыб будет заражать позитивом всех вокруг. Чтобы день стал еще лучше – забудьте о правильном питании и побалуйте себя любимыми лакомствами.

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