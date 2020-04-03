Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Google создал дудл про коронавирус

03.04.2020

3 апреля глобальная поисковая система Google создала дудл, посвященный коронавирусу. Он призывает всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить пандемию. Детальнее читайте в материале.

коронавирус

Глобальный поисковик Google выпустил новый дудл, которым призвал людей соблюдать карантин, чтобы сохранить жизни и помочь остановить коронавирус.

Новый дудл ведет на страницу, где каждый желающий может ознакомиться со всей существующей информацией о COVID-19. Какие основные симптомы заболевания, как отличить коронавирус от простуды или гриппа, каким образом можно (и можно ли) самостоятельно лечиться дома… 

Также на этой странице можно увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности. 

Девиз дудла – «Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus» (Оставайся Дома. Сохрани Жизни. Помоги Преодолеть Коронавирус).

Больше по теме: Как происходит усиление карантина в Украине

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить