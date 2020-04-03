Google создал дудл про коронавирус

3 апреля глобальная поисковая система Google создала дудл, посвященный коронавирусу. Он призывает всех людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и помочь остановить пандемию. Детальнее читайте в материале.

Глобальный поисковик Google выпустил новый дудл, которым призвал людей соблюдать карантин, чтобы сохранить жизни и помочь остановить коронавирус.

Новый дудл ведет на страницу, где каждый желающий может ознакомиться со всей существующей информацией о COVID-19. Какие основные симптомы заболевания, как отличить коронавирус от простуды или гриппа, каким образом можно (и можно ли) самостоятельно лечиться дома…

Также на этой странице можно увидеть статистику инфицирования, смертности и выздоровления по миру в целом и по каждой стране в частности.

Девиз дудла – «Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus» (Оставайся Дома. Сохрани Жизни. Помоги Преодолеть Коронавирус).

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