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«Акушерка»: биография Александра Ефремова

03.04.2020

Александр Ефремов кроме богатого актерского опыта в кино, имеет целый багаж театральных перевоплощений! Совсем скоро зрители телеканала СТБ смогут посмотреть на фантастическую игру профессионала в новом сериале «Акушерка». Читайте биографию Александра Ефремова прямо сейчас!

Александр Ефремов родился 6 февраля 1986 года. В 2007 году он окончил Белорусскую государственную Академию искусств, где обучался специальности актер драмтеатра и кино на курсе Л. А. Монаковой. После окончания вуза молодой актер принимал участие в постановках Современного художественного театра и Театра Музыкальной комедии. Помимо этого Александр часто снимается в рекламе.

Александр в свободное от работы время катается на роликах, занимается плаванием, пишет сценарии и стихи. В кинематографе Александр Ефремов дебютировал в 2007 году, сыграв эпизодическую роль в детективном сериале «Ваша честь». С того времени у него – 70 работ в 70 проектах!

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